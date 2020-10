Preview: Wordt het regenroulette of blind bandenpoker op de Ring?

Een baan waar de Formule 1 al sinds 2013 niet op heeft geracet, slechts één trainingsuurtje achter de rug en weer dat alle kanten op kan gaan: de Grote Prijs op de Nürburgring is misschien wel de minst voorspelbare race van de laatste jaren. ‘We gaan er blind in’, zoals Daniel Ricciardo – vrij vertaald – zei. En dat is eigenlijk alleen maar leuk, toch?

Eigenlijk waren ze het er alle drie wel over eens – polesitter Valtteri Bottas en de nummer twee en drie van de kwalificatie Lewis Hamilton en Max Verstappen: zo’n weekend zonder die ellenlange vrije trainingen, gewoon na een enkel klein uurtje oefenen beginnen met de kwalificatie en dan een dagje later de race, houdt het lekker spannend.

“Normaal gesproken trainen we in mijn optiek te veel”, stelde de verrassend spraakzame Bottas, die als een duveltje uit een doosje met zijn laatste Q3-run pole pakte, nadat Verstappen en Hamilton in de heats daarvoor het snelst waren geweest en het op een tweestrijd leek uit te draaien. Maar: vlak op een ‘groen’ circuit dat weinig grip geeft Bottas nooit uit, zoals hij maar weer eens bewees.

Grip was ook precies waar het Hamilton en Verstappen in Q3 aan ontbrak. Het liet wel zien hoe belangrijk het is het goede gevoel te hebben tijdens een weekend waarin alle spontaniteit nog niet kapot is gesimuleerd. Sterker nog, er is geen team dat al echt racesimulaties heeft gedaan. Dus regen of geen regen, de race is een soort stap in het onbekende.

Regenroulette of blind bandenpoker?

Over regen gesproken – de dreiging daarvan hangt non-stop boven de Nürburgring in de lucht – de kans daarop is volgens de weerman van de BBC zestig procent. AccuWeather houdt het bij fifty-fifty, maar volgens Google blijft het droog. Zo is ook het weer dus onvoorspelbaar. Het enige wat Hamilton wel zeker weet: “Als het nog kouder wordt, moet ik met mijn sjaal om rijden.”

Hamilton weet zich vast warm te houden, de vraag is ook voor hem vooral hoe de banden op temperatuur te krijgen als het nog kouder wordt: “Dan zal de bandenslijtage immers ook hevig zijn. Het wordt aankijken of het met één stop kan of we er twee nodig hebben.” En een safetycar kan wel eens funest zijn, vreest Hamilton: “Dan krijgen we de banden nooit meer aan de praat.”

Bandenleverancier Pirreli heeft het rekenwerk al gedaan en wijst voor de in z’n geheel op softs startende toptien naar een tweestopper als snelste optie. Met mediums bij de eerste stop en softs bij stop twee. Twee keer mediums onder laten steken is de op één na snelste optie, dus nog altijd rapper dan een éénstopper. Verstappen: “Als het nog kouder wordt, wordt het heel interessant qua banden.”

Ondanks alle onzekerheid is dus één ding niet ongewoon: de kans is groot dat het op een potje bandenblufpoker uitloopt. Maar nu dus blind. Tenzij die regen valt, dan is het all bets are off. Dat bewees de laatste Duitse regenrace – zij het op Hockenheim, in 2019 – wel. Zoals (wederom) Ricciardo terecht aanhaalde tegenover Ziggo Sport: “Ik kan me de laatste saaie regenrace niet eens herinneren.”

Best of the rest

Vaste prik in onze previews: een blik op de strijd achter de top drie, met dit keer Charles Leclerc die zelf ook haast niet kon geloven dat hij best of the rest was in de kwalificatie. Opvallend, want zelfs met enkele update is Ferrari’s SF1000 nog een hok. Dat liet in elk geval teamgenoot Sebastian Vettel (elfde) haarfijn weten. Want die updates, die maakten volgens hem weinig verschil.

Vettels verschil met Leclerc – vierde dus, en in Q2 een halve seconde sneller – was daarentegen wel fors. En eerlijk gezegd schrijnend, zoals het dat in de laatste races sowieso een beetje begint te worden. Pijnlijk ook, voor eigen publiek. Vettels enige hoop om ‘zijn’ fans nog wat te juichen te geven, lijkt om met al zijn ervaring een complexe bandenstrategie perfect uit te voeren, zoals eerder in Spanje.

Raketten van Renault

Terug in de top tien vinden we Alexander Albon op plek vijf. De Britse Thai was liefst 0.485 tel trager dan Verstappen, met als gevolg dat hij dus niet bij de best maar bij the rest wordt meegeteld. Veelzeggend en wellicht zorgwekkend maakt Albon zich al vooral zorgen om de raketstarts van Renault, dat de zesde en zevende gridpositie claimde met Daniel Ricciardo en Esteban Ocon.

Renault lijkt zo een serieuze aanval te doen op McLarens derde plek in het WK. Lando Norris (P8) en Carlos Sainz (P10) weten in elk geval wat ze te doen staat. McLaren staat immers op 106 punten, voor Racing Point met 104 en Renault dat er 99 heeft. Bij Racing Point moet Sergio Pérez (P9) de kar trekken: de vervanger van de zieke Lance Stroll, Nico Hülkenberg, start als laatste.

En verder…

… Wat Hülkenberg betreft, zijn twintigste plek valt de Duitser niet aan te rekenen. Hij kreeg pas vier uur voor de kwalificatie een belletje met de vraag of hij kon invallen.

… ‘The Hulk’ heeft verder natuurlijk niets te verliezen, zeker niet omdat hij zich met zijn eerdere invalbeurten in Silverstone al in the picture heeft gereden voor 2021 bij Haas.

… Wie er in de paddock minder goed op staat, is Antonio Giovinazzi. De Italiaan raakt zijn plekje bij Alfa Romeo zo goed als zeker kwijt, maar versloeg Kimi Räikkönen wel: veertiende om negentiende.

… Räikkönen vestigt zondagmiddag, mits hij de start haalt, ondanks die slechte startplek een record. Het wordt zijn 323ste Grand Prix, eentje meer dan de 322 die hij nu met Rubens Barrichello deelt.

… Over records gesproken: Hamilton is op jacht naar overwinning nummer 91, waarmee hij Michael Schumachers zegerecord kan evenaren. Doet hij het in de Duitsers oude achtertuin?

… Begint de Grand Prix van de Eifel een uurtje eerder dan de meeste Europese GP’s, namelijk om 14:10 uur Nederlandse tijd. De race is te zien bij Ziggo Sport, RTL Duitsland en gratis op YouTube!