Pirelli verhoogt minimum bandenspanning voor Turkse GP

Bandenleverancier Pirelli heeft de minimum bandenspanning voor de Turkse Grand Prix verhoogd. Pirelli heeft data van de teams bestudeerd en heeft daarop besloten om de minimale bandenspanning te verhogen omdat de banden het, ondanks het gebrek aan grip, zwaar te verduren hadden.

Het is Pirelli volgens het reglement toegestaan om de bandenspanning nog na de eerste dag aan te passen. Vrijdag was het glibberen en glijden voor de coureurs vanwege het gebrek aan grip nadat het circuit eerder nog van een wasbeurt was voorzien.

De minimum bandenspanning voor slicks, intermediates en full wets zijn met 1psi omhoog gegaan. Mocht het gewoon droog blijven zullen de coureurs met een minimum van 24psi voor de voorbanden en 21psi voor de achterbanden rijden. Volgens Pirelli is deze verandering niet het gevolg van het gebrek aan grip op vrijdag.

“We besloten om de bandenspanning een beetje te verhogen, omdat we op de telemetrie van gisteren vrij hoge belasting opmerkten, zelfs al was er weinig grip”, zegt een woordvoerder van Pirelli tegen Motorsport.com. “Als in het weekend de grip verbetert, wat mogelijk is, zal ook de belasting toenemen.”

Pirelli-topman Mario Isola zei gisteren al weinig verbetering te verwachten dit weekend. Er werd op een frisse vrijdag voornamelijk met de harde band gereden. “Het was daardoor vanochtend een unieke situatie, alle elementen speelden een rol waardoor het zo glad was. (…) Veel track evolution zal er niet zijn omdat er ook geen andere klassen racen dit weekend. Het zal wel glad blijven ook omdat er regen wordt verwacht. Daardoor wordt het asfalt ook gladder”, aldus Isola.