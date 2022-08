Het circuit van Spa-Francorchamps is de afgelopen maanden van een beurt voorzien en hier en daar ook aanpassingen. Circuitrestaurateur Jarno Zaffelli nam onder andere Eau Rouge en Raidillion onder handen, Pirelli ziet voor de Grand Prix van België het komende weekend een paar nieuwe uitdagingen voor de heren coureurs.

Circuitontwerper- en restaurateur Jarno Zaffelli van het ingenieursbedrijf Dromo kreeg de opdracht de beroemdste bocht ter wereld onder handen te nemen. Zaffelli is bekend van zijn werk aan het Circuit Zandvoort, waar hij niet één maar twee kombochten uit de grond stampte.

Lees ook: De schop in de beroemdste bocht van Spa: ‘Met Eau Rouge kun je het alleen maar fout doen’

Twee aspecten van Eau Rouge/Raidillion waren de afgelopen jaren meerdere keren onderwerp van discussie. Antoine Hubert kwam er in 2019 om het leven, zijn auto kwam bovenop Raidillion na een crash terug op de baan waarna zijn auto in de zijkant werd geramd door de achteropkomende Juan Manuel Correa. Dit terugstuiteren bij ongelukken, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant is sindsdien vaak aangekaart door coureurs in de verschillende klassen, niet alleen in de Formule 1.

“We hebben er een langere run-off gemaakt en de hoek van de bandenstapel aangepast. Als het goed is stuiteren auto’s na een crash bovenop niet meer de racelijn op.” Het tweede euvel van Eau Rouge dat Zaffelli heeft aangepakt, is de hobbel in de compressie beneden. Die bracht auto’s vaak uit balans. “Die is nu verdwenen, waardoor het oppervlak gladder is geworden en de bocht als geheel een betere flow heeft gekregen.”

Lees ook: Weerbericht GP België: krijgt Spa-Francorchamps herhaling van vorig jaar?

Pirelli was uiteraard erg nieuwsgierig naar de gevolgen voor zijn banden en had met de 24 Uur van Spa vorige maand een uitstekend laboratorium. “Het is ons grootste evenement als je het hebt over mensen en banden”, zegt Pirelli-topman Mario Isola. “Daardoor weten we wat we kunnen verwachten. Het circuit heeft de grootste make-over gehad sinds lange tijd. Er is veel nieuw asfalt neergelegd, in vijf bochten om precies te zijn. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan.”

“Daarnaast zijn er bij vier bochten nieuwe grindbakken aangelegd, deze liggen een stuk dichterbij de baan dan voorheen. Coureurs zullen goed moeten opletten op track limits. Ook is er een grotere kans op scherp grind dat op de baan terecht kan komen. Het karakter van Spa is echter nog altijd onveranderd. Alles wat het circuit spannend maakt, is behouden gebleven.”

Lees ook: Nieuwe, permanente tribune Eau Rouge op Spa-Francorchamps officieel geopend