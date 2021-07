Het lijkt erop dat Pirelli de nieuwe achterbanden die de coureurs dit weekend in Oostenrijk testen, zal introduceren tijdens de Britse GP. De Italiaanse bandenproducent is tevreden met de test en ook de coureurs hebben geen negatieve feedback.

Elke coureur heeft voor het tweede raceweekend in Oostenrijk twee setjes van de geüpdatete en ongemarkeerde C4-banden gekregen. Daarmee moet tijdens de vrije trainingen getest worden. Het merendeel van de coureurs deed dat tijdens een van de vrijdagtrainingen en dus heeft Pirelli al heel wat feedback gekregen. Die is voorlopig positief.

“We hebben de nieuwe, prototype-band van Pirelli vandaag getest en die zag er op zich prima uit”, vertelde Max Verstappen na de vrijdagtrainingen. Pierre Gasly en Lando Norris merkten dan weer weinig verschil met de ‘oude’ achterbanden. “De banden zijn voor mijn gevoel niet echt anders. Het team zal het allemaal nog wel analyseren en de data goed bekijken, maar ik voelde als coureur heel weinig verschil”, aldus Norris.

Niet alleen de coureurs lijken tevreden over het nieuwe rubber, ook Pirelli is positief over de test op de Red Bull Ring. “Ik heb geen weerstand gemerkt en zelfs geen negatieve opmerking gehoord. Eigenlijk is er geen enkele reden om deze band niet te introduceren in Silverstone”, zegt Pirelli-baas Mario Isola in gesprek met Crash. “De test was positief. We zullen nog even de tijd nemen om alles te analyseren en om feedback te verzamelen van teams die er morgenvroeg (zaterdagochtend, red.) mee rijden. Maar nogmaals: ik zie geen enkele reden om deze band niet te gebruiken. Zaterdag volgt in ieder geval de beslissing.”

