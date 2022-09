Red Bull-teambaas Christian Horner is enigszins verrast dat Mercedes het dit jaar relatief zwaar heeft, aangezien dat team vorig seizoen nota bene te midden van een felle titelstrijd aangaf zich al vroeg op de nieuwe auto en regels voor 2022 te richten.

Dat verklaart Horner desgevraagd in de Beyond the Grid-podcast. “Want ze verlegden hun focus vorig jaar eerder naar de 2022-auto dan wij. Ze riepen dat toen ook hardop, gaven er veel aandacht aan dat ze het kampioenschap van vorig jaar zelfs in gevaar brachten door vroeg naar hun 2022-auto te switchen.”

Opvallend ontwerp

Tijdens de wintertest voorafgaand dit seizoen leek het er vervolgens ook op dat Mercedes’ vroege focus op de nieuwe auto zich misschien wel zou uitbetalen. Door de regelrevolutie van 2022 zijn de auto’s compleet nieuw, en het opmerkelijke uiterlijk van de Mercedes gooide hoge ogen tijdens de test.

“Zeker toen ze met die sidepod-upgrade kwamen”, zegt Horner, doelend op de ‘maatje nul’ sidepods van Mercedes’ W13-bolide. “Hun auto zag er zó radicaal anders uit, dat de verwachtingen enorm hooggespannen waren. Ook gezien hoe dominant ze in het verleden zijn geweest.”

Red Bull en Horner dachten dan ook dat Mercedes wel weer eens dominant zou kunnen zijn, ook omdat het Duits-Engelse team natuurlijk op wraak gebrand was na het verliezen van de titel eind 2021. “Daarom is het ook opmerkelijk dat ze, na acht dominante jaren, dit seizoen nog geen race hebben gewonnen.”

Geen raket

Terwijl Red Bull richting beide wereldtitels koerst, staat Mercedes op afstand derde bij de constructeurs. Bij de coureurs doen Lewis Hamilton en George Russell niet mee om de hoofdprijs – zij staan zesde en vierdein de tussenstand.

Dat de Mercedes W13 ondanks het opvallende uiterlijk uiteindelijk geen wonderwagen bleek, is overigens iets dat Red Bull tijdens die eerdergenoemde wintertest al wel begon te dagen. “Toen we de rondetijden in de Bahrein-test zagen en hoe de auto zich op de baan gedroeg, zag het er niet uit als een raket.”

