Bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore veroverde Carlos Sainz zijn tweede pole position op rij. Met achter zich Charles Leclerc en George Russell en de beide Red Bull-auto’s buiten de top tien, weet de Spanjaard dat dit zijn beste kans op een overwinning is dit seizoen. Maar daarvoor moet hij wel de strijd aangaan met een voordelige strategie van Mercedes en de beruchte luchtvochtigheid van Singapore.

De omstandigheden op de baan waren bijzonder lastig tijdens de kwalificatie. Singapore staat bekend als een van de warmste races op de kalender, mede door de luchtvochtigheid. Dat merkten de coureurs tijdens de kwalificatie ook maar weer. “Het is altijd zwaar, maar hier al helemaal”, reflecteert een uitgeputte Leclerc. “De banden worden warm en raken oververhit tijdens de ronde. De fysieke opgave wordt morgen ook zeker een uitdaging. Het is extreem warm en extreem vochtig.”

Russell kan dat alleen maar beamen. “Het is alsof je in de sauna zit in zo’n auto, zoveel zweet je”, grijnst de Brit. “Je moet echt je best doen om het hoofd koel te houden en de kalmte te bewaren.”

0.007 seconden

Russell en Leclerc waren erg aan elkaar gewaagd tijdens de kwalificatie. Uiteindelijk was het verschil tussen hen slechts 0.007 seconden in het voordeel van Russell. De Mercedes-coureur prijst zich dan ook gelukkig met zijn tweede plek. “Ik ben erg tevreden met het hele weekend. Het team heeft het ontzettend slim aangepakt met de strategie, daardoor hebben we nu een extra setje mediumbanden die niemand anders heeft. Dus dat we én in Q3 komen, én op de eerste rij starten, met ook nog eens een strategisch voordeel, dat is een hele goede uitgangspositie. Onze bandenslijtage zag er eerder dit weekend niet zo goed uit, dus het wordt nog twijfelen of we één of twee stops moeten maken. Maar hopelijk kunnen we met ons voordeel van de mediumband het Ferrari een beetje moeilijk maken en daarmee een foutje forceren.”

Leclerc kan dat enthousiasme niet delen. “Alles zat erg dicht bij elkaar, Mercedes was ook ontzettend goed. Helaas heb ik zelf wat foutjes gemaakt waardoor ik niet hoger kon eindigen. Eerlijk gezegd hadden we überhaupt niet verwacht dat we op dit circuit goed mee konden komen, dus dat is wel weer een goed teken voor de toekomst. Hopelijk valt onze bandenslijtage en ons gebrek aan race pace mee morgen. We gaan zien wat we kunnen doen.”

Pole position voor Sainz

Hoe goed Russell en Leclerc het ook deden, ze moesten uiteindelijk toch één man nog voor zich dulden: Carlos Sainz. De Spanjaard pakte met minder dan een tiende van een seconde voorsprong pole position. Het is zijn tweede pole position op rij. Twee weken eerder boekte hij hetzelfde resultaat al op Monza. Het was echter zijn eerste pole position van het jaar, en zijn derde plek in de Italiaanse race was ook zijn eerste podium van het jaar.

“Dit vat ons seizoen wel een beetje samen”, reflecteert Sainz dan ook. “We hebben een erg goede auto onder de juiste omstandigheden, en deze korte bochten en snelle wijzigingen liggen onze auto erg goed. We weten ook wel dat de race pace vaak ons zwakke punt is en daar betalen we dan de prijs voor. Maar we hebben de afgelopen tijd wel wat vooruitgang geboekt, het team snapt de auto nu een stuk beter, en dit circuit past goed bij ons. Voor mijzelf ging het goed vanaf het eerste moment in de eerste training. Ik voelde me goed tijdens alle sessies, bleef me focussen en zorgde dat ik geen fouten maakte. Als je uit de muur blijft, dan wordt dat in Singapore meestal wel beloond.”

Die race pace kan Ferrari dit weekend ook weer op gaan breken, zo beseft Sainz. Toch blijft hij goede moed erin houden dat hij op de hoogste tree van het podium kan gaan staan. “Onze race pace is nog een beetje een vraagteken. Normaal gesproken is Mercedes sneller dan wij in de race. Zeker nu ze ook een andere strategie hebben, daar moeten we goed op letten. Maar als ik me gewoon op mijn eigen race richt en een goede eerste stint heb, dan blijft de winst een mogelijkheid. Het zou geweldig voelen om Red Bull van de troon te stoten, en dat is dan ook het doel. Ik zal morgen alles geven, net zoals ik Monza deed. Hopelijk is het dit keer genoeg.”

Bekijk hieronder de spannende ontknoping van de kwalificatie.