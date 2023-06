De organisatie van de Oostenrijkse GP heeft extra maatregelen genomen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en ook aan te pakken. Vorig jaar klaagden veel vrouwen over ongewenste handtastelijkheden en opmerkingen.

Volgens Svenja Tillemans, oprichter van de Nederlandse fanclub Formule 1-Vrouwen, waren de klachten op de Red Bull Ring vorig jaar niet op één hand te tellen. Rechtenhouder FOM zag zich tijdens het evenement zelfs genoodzaakt een perscommuniqué uit te sturen waarin het gedrag van mannen tegenover vrouwelijke fans streng werd veroordeeld. “Elke klacht daarover is er één te veel”, lichtte FOM’s communicatiebaas Liam Parker destijds toe.

Ook bij de Nederlandse GP in Zandvoort was het raak. Daar ‘ontplofte’ het aantal meldingen volgens Tillemans. In Spielberg zijn er dit jaar meer veiligheidsmensen ingehuurd om een herhaling van 2022 te voorkomen, hoewel dat bijna onmogelijk lijkt. “Elk groot evenement biedt potentiële mogelijkheden voor daders met het oog op ongewenste seksuele betastingen”, aldus een woordvoerder van de Steiermarkse politie. “Zelfs met veel politie-inzet. Maar geen enkele vrouw of meisje mag hiervan het slachtoffer zijn.”

Speciale politieposten

Naast de gebruikelijke noodnummer 112 en 133 zijn er speciale politieposten op het circuit om klachten te melden. “We vragen mensen direct bij ons of de ordediensten aangifte te doen indien er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, zodat we er ter plekke mee aan de slag kunnen”, aldus politiewoordvoerder Fritz Grundig in dagblad Kronen Zeitung. “Aangiften die een paar dagen later binnenkomen zijn veel moeilijker na te trekken.”

Onder de noemer ‘Gemeinsam sicher’ deelt de politie op het circuit ook regenponcho’s uit met daarop in het Duits en Engels informatie over het noodnummer voor het melden van ongewenst gedrag. “We nemen dit probleem hoog op”, aldus de organisator. Naast alle maatregelen vrouwelijke fans beter te beschermen heeft de organisatie ook besloten dat er geen alcohol meer het terrein op mag worden meegenomen, ook alle tassen zullen streng(er) worden gecontroleerd.

