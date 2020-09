Portimão wil 45.000 fans per dag ontvangen: ‘Hebben al meer dan 30.000 kaartjes verkocht’

Terwijl er op Mugello voor het eerst weer in zeer beperkte mate publiek toegelaten wordt, bereidt de Autódromo do Algarve in Portimão zich voor op veel meer publiek. Tijdens de Portugese GP volgende maand worden 45.000 toeschouwers per dag toegelaten. “De fans staan te popelen om het evenement bij te wonen nu de F1 terugkeert naar ons land.”

Volgende maand vormt de Autódromo do Algarve voor het eerst het decor voor een Grote Prijs Formule 1. De F1 laat in Portugal, net als in Sotsji later deze maand, grote aantallen fans toe. Miguel Praia, commercieel directeur van het Portugese circuit, vertelt in gesprek met XS2event hoe dat zal gebeuren.



“In totaal zijn er rond ons circuit 90.000 tribuneplaatsen beschikbaar. Met specifieke toestemming van onze overheid gebruiken we echter maximaal 50% van die capaciteit, wat betekent dat we maximaal 45.000 fans per dag kunnen verwelkomen”, vertelt Praia.

Voor het eerst sinds 1996 vindt er weer een Portugese GP plaats. De interesse in kaartjes, waarvan de verkoop vorige maand begon, is groot. “Het ging hard in de eerste week dat we online gingen met onze kaartverkoop. De Formule 1 is zo populair in Portugal en de fans staan te popelen om het evenement bij te wonen nu de F1 terugkeert naar ons land”, legt Praia uit. “Op dit moment hebben we al meer dan 30.000 kaartjes verkocht. Nu de zomervakantie voorbij is, verwachten we dat de verkoop weer zal toenemen.”

Omwille van het coronavirus zullen de fans zich wel aan verschillende regels moeten houden. “Fans die ons evenement bijwonen, zullen hun temperatuur moeten laten meten bij de ingang van het circuit. Iedereen heeft een eigen zitplaats op de tribune en mag niet op een andere plek zitten. Toeschouwers worden enkel toegelaten als ze een mondkapje dragen, al mogen ze dat afzetten als ze op de tribune zitten.”

