Portugese Grand Prix mogelijk toch zonder fans

Over een week wordt de eerste Formule 1-race op Portimão verreden, maar het is nog niet duidelijk of er fans welkom zijn. Het aantal coronabesmettingen in Portugal is de laatste dagen hard aan het oplopen.

Formule 1 maakte in juli bekend dat er voor de eerste keer in 24 jaar weer geracet wordt in Portugal, maar niet op Estoril, maar op Portimão. Na Sotsji en de Nürburgring wordt dit het derde evenement van het seizoen waar meer dan 10.000 fans welkom zijn. Er zijn al ruim 28.000 kaarten verkocht, alleen is het nog niet duidelijk of de fans welkom zijn op het circuit in de Algarve.

Portugal noteerde op vrijdag het hoogst aantal besmettingen op een dag (2608 gevallen, red.) sinds het begin van de uitbraak en daarom heroverweegt de DGS (de Portugese tegenhanger van het RIVM, red.) de beslissing of de fans welkom zijn op Portimão.

Graca Freitas, de baas van de DGS, zegt dat de beslissing wordt genomen op basis van de situatie in het gebied waar het evenement wordt gehouden en wat voor evenement het is.

