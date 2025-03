Eindelijk, het is zover en reken maar dat er spektakel komt tijdens de GP van Australië. We geven je in deze preview vijf redenen waarom het zéér de moeite waard is om vroeg de wekker te zetten voor de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2025.

1. Het weer, met regenkoning Verstappen

Het is dit weekend op de kop af tien jaar geleden dat Max Verstappen in Melbourne zijn F1-debuut beleefde. Kan hij dat jubileum opsieren met winst? Regen zou wel eens kunnen helpen. Four seasons in one day, zeggen de ‘Aussies’ niet voor niets over het weer in Melbourne: het kan in de fraaie stad snel van heel warm naar heel nat gaan. En nat, dat wordt het tijdens de race vermoedelijk ook.

Een kolfje naar de hand dus van Verstappen, want vriend en vijand zien in hem de favoriet als de hemelsluizen zich openen. Of de weergoden meewerken aan een jubileumzege van regenkoning en regerend wereldkampioen Verstappen, moet nog blijken. Zo ja, dan is spektakel gegarandeerd.

2. Piastri kan historie schrijven

Hij rijdt in ontegenzeggelijk de snelste en beste auto van afgelopen jaar en, naar het zich laat aanzien, ook van in elk geval dit openingsweekend. En dus zijn er kansen op winst voor Oscar Piastri, startend vanaf plek twee. Als hij de race in Melbourne wint, schrijft hij historie. Nog nooit in de geschiedenis won een Australiër namelijk de GP in eigen land. Piastri moet dan eerst nog wel even polesitter en teamgenoot Lando Norris zien te verslaan; dat is voorwaar geen gemakkelijk opgave. Of komt het (nu al) tot een clash!?

3. (Over)enthousiaste rookies

Ben je nog een rookie als je elf races hebt gereden als invaller zoals Liam Lawson? Of twee voor ook nog twee verschillende teams, zoals Oliver Bearman? Of al je debuut hebt gemaakt zoals Jack Doohan? Zeg het maar. Feit is dat ze alledrie beginnen aan hun eerste volledige seizoen als fulltime F1-coureur. Rookies, zonder enige GP-ervaring, zijn sowieso Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto en Kimi Antonelli. Wie van deze drie leidt de dans op het debutantenbal?

Jong, onverschrokken en enthousiast zijn ze sowieso, net als de andere drie ‘nieuwelingen’. Reken maar dat ze druk voelen en ook gretig zijn om zich te tonen. Fouten horen er bij en die kunnen ook in de GP van Australië zomaar bijdragen aan spektakel.

4. Ferrari-debuut Hamilton

Ja, hij heeft al getest, getraind en gekwalificeerd in de rode bolide. Maar als zondag de lichten doven in Melbourne is het bij Ferrari pas écht ‘Hammertime’ voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Veel voorbereidingstijd heeft hij voor dit seizoen niet gehad bij Ferrari, pas sinds januari kon hij aan de slag in zijn nieuwe omgeving met een andere cultuur, taal en werkproces.

Hard rijden? Dat kan de Brit. Is het genoeg om meteen te wedijveren met teamgenoot Charles Leclerc en de snelle concurrentie. Verwacht geen wonderen, gezien de achtste startplek zou een podium al heel wat zijn.

5. De outsider: Williams

Oh, wat was het pijnlijk, bijna exact een jaar geleden: Williams had na een crash van Alex Albon nog maar één chassis over in Melbourne, Logan Sargeant moest daardoor zijn bolide afstaan aan zijn teamgenoot. Een jaar later is alles anders: ‘gewoon’ twee auto’s en ook nog eens beide in de top-10 op de startopstelling. Gaat Albon de grote verrassing worden van de racedag? Of misschien toch Carlos Sainz? Misschien wel allebei. Komt dat zien!

En verder…

…is het circuit 5278 meter lang

…telt de race 58 ronden

…waren er vorig jaar 35 inhaalacties

…is de kans op een safety car 50 procent

Zet die wekker dus vroeg, want de race in Australië, met het verwachte spektakel, begint om 5.00 uur Nederlandse tijd!

