Volgens Max Verstappen is McLaren vandaag op voorhand de snelste auto tijdens de race, maar zijn vriend en rivaal Lando Norris stelt juist dat het andersom is. De Brit noemt Red Bull een stap verder, McLaren sluit een opmars van de Nederlander van P11 naar zelfs P1 niet uit. Wie krijgt er gelijk tijdens de Grand Prix van België? Of komt er zelfs een lachende derde?

Andere wedstrijd

Voor Verstappen wacht om diverse redenen zondagmiddag een andere wedstrijd dan normaal. Door de gridstraf start hij vanaf P11, tien plaatsen achter de pole position die hij door zijn puike kwalificatie normaal gesproken had mogen innemen. “Een goede start maken en eerst maar overleven dus”, weet de Nederlander met het oog op mogelijke chaos voor zijn neus in de beginfase.

Daarnaast is het voor hem een wedstrijd waarin de keuze voor de achtervleugel cruciaal kan blijken. Vrijdag testte Verstappen met Red Bull twee verschillende varianten, hij zei zaterdag te hebben gekozen voor die met de meeste downforce. Levert hij daarmee snelheid in op bepaalde plekken van het circuit? Wellicht, maar dat brengt ons bij de derde reden waarom het een andere race is dan voor anderen.

Meer nog dan normaal wordt het voor Verstappen naar eigen zeggen belangrijk om goed met de banden om te gaan. “Dat is namelijk nodig om echt mensen in te kunnen gaan halen”, legde hij uit in de persconferentie. Bandenverbruik zal beïnvloed worden door het nieuwe asfalt op circuit Spa-Francorchamps, dat gaat voor ‘graining’ zorgen, denkt Verstappen. “Maar er is méér grip.” Hij heeft alleen een set harde banden minder over dan vele anderen.

Bron: Pirelli

De snelheid

Over de racepace zijn de meningen verdeeld: wie heeft nou de beste snelheid? “McLaren”, aldus Verstappen. “Daar hebben ze het de laatste tijd het beste voor elkaar. Op pure snelheid zijn zij het beste team. En als je dan ook nog eens verder naar achteren staat, is dat helemaal niet ideaal.”

Een paar deurtjes verderop denken ze er in de paddock anders over. McLaren-CEO Zak Brown zei eerder dit weekend al dat hij Verstappen ‘zomaar’ ziet opstomen van P11 naar P1. En Norris zei dat Red Bull juist de betere auto in België. “Red Bull loopt al het hele weekend een stap voor. Ik denk dat we op vrijdag best een goede dag hadden, maar Red Bull heeft gewoon niet het achterste van de tong laten zien. Ik loop al het hele weekend achter de feiten aan.”

Het is bijzonder dat Verstappen en Norris zo anders denken over of Red Bull nou de snelste wagen heeft in België of toch McLaren. Verstappen was in VT1 overtuigend de rapste, McLaren herstelde de orde in VT2 vrijdag. Door de wisselende weersomstandigheden in België zegt het niet alles. Maar één ding is zeker: ze kunnen niet allebei gelijk hebben. Wie het bij het rechte eind heeft en wie niet, wie wel of geen verstoppertje speelt of zich laat verrassen door de concurrentie; dat zal in de warme en droge race gaan blijken.

Bron: F1.com

Lachende derde

Mocht Verstappen zijn inhaalrace ergens zien stokken en mocht McLaren toch moeite hebben om de winst via ofwel Norris ofwel Oscar Piastri naar zich toe te trekken, dan is het niet ondenkbaar dat er zowaar een lachende derde is die de slotwedstrijd voor de zomerstop weet te winnen. De voornaamste kandidaat op papier is Charles Leclerc, de Ferrari-coureur die door P2 in de kwalificatie de pole overnam van Verstappen.

Maar de Monegask was misschien zelf nog wel het meest verrast over de goede kwalificatie. “We leven toch een beetje boven onze stand.” Dus dat belooft weinig goeds. Wel is de racepace beter dan die van Mercedes, aldus de data van vrijdag. Dat zegt niet alles: een remonte van Mercedes valt nooit uit te sluiten. Dat bewezen George Russell en Lewis Hamilton al vaker dit seizoen.

En verder…

…is het circuit 7004 meter lang

…staan er 44 ronden op de rol

…heeft in de laatste vijf GP’s niemand vanaf P1 gewonnen

…is het voor het eerst in acht races dat Sergio Pérez in de top-7 start