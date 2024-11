In de wetenschap dat Max Verstappen vóór Lando Norris start in Las Vegas en dat vóór de Brit eindigen al genoeg is voor de wereldtitel, kan Red Bull de champagne koud zetten. Maar ook alvast ontkurken? Nee, doe maar niet. Het is een dubbeltje op z’n kant of het in de race namelijk de jackpot wordt of een gevalletje ‘gegokt en verloren’. Racepace, achtervleugel en temperatuur zorgen voor hoofdbrekens.

Voor alle mensen die erover denken om in Vegas of elders geld in te zetten op het behalen van de titel heeft Verstappen desgevraagd wel een advies. “Niet doen, al is dat vooral omdat ik sowieso niet zo van het gokken ben”, vertelt hij vooruitkijkend op de race. Vertrouwen in de goede afloop heeft hij heus, maar de Nederlander is daarbij reëel genoeg om de gevaren voor Red Bull te (h)erkennen.

Lees ook: Nog genoeg zorgen bij Verstappen na kwalificatie

Racepace

“Dat ging niet al te goed”, oordeelt Verstappen over de lange runs op de mediumband. Bij Red Bull veranderden ze door tegenvallende vrije trainingen vervolgens het een en ander, net als overigens McLaren deed. De vraag is daardoor hoe de verhoudingen tijdens de race écht zullen zijn op de baan. “Van McLaren weet ik dat natuurlijk niet, ik kan niet zien wat ze precies hebben veranderd en hoe dat uitpakt.” Ferrari en Mercedes zijn volgens Verstappen een stap verder. “Dat denk ik wel, ja.”

Achtervleugel

Het al veelbesproken probleem met de achtervleugel – of beter gezegd het überhaupt niet hebben van een geschikte variant daarvan voor circuits als Monza en Las Vegas – gaat vermoedelijk ook opspelen tijdens de race. “Op het rechte stuk komen we tekort, dat kost ons twee tot drie tienden”, constateert Verstappen. Hij legde na de kwalificatie al uit dat het voor het team een kwestie was van prioriteiten stellen voor dit seizoen, mede door het budgetplafond. Gegokt en verloren dus? Het antwoord daarop volgt pas in de race.

Temperatuur

En dan is er nog het op temperatuur krijgen van de banden. Lastig, zo blijkt in het zeker later op de avond snel kouder wordende Las Vegas. Gelukkig voor Verstappen en Red Bull heeft de concurrentie daar eveneens last van. “Ik krijg het niet goed voor elkaar”, vertelt bijvoorbeeld Ferrari-coureur Charles Leclerc. Nog belangrijker: ook McLaren heeft er volgens Andrea Stella problemen mee. “Maar hopelijk minder in de race”, zegt Norris’ teambaas. “Daarin kunnen de banden langere tijd warmer worden, hopelijk vinden we dan wat meer grip.”

Zowel het probleem als de oplossing kan voor Verstappen ook gelden in de RB20. En zo zijn er dus heus niet alleen beren op de weg die Las Vegas Boulevard, alias The Strip, heet. Het is goed denkbaar dat Verstappen in deze Grand Prix ‘gewoon’ voor Norris eindigt. Dan maakt de klassering niet eens meer uit: de titel is in dat geval sowieso een feit. Al zijn er nog wel een flink aantal andere scenario’s mogelijk.

Jackpot

Conclusie: eenvoudig wordt het niet en Verstappen rekent zich op voorhand allesbehalve rijk. Maar de kans dat het in Las Vegas lukt en de Nederlander er met de spreekwoordelijke jackpot vandoor gaat, is door de kwalificatie-uitslag vooralsnog groter dan dat het niet lukt. Rien ne va plus, no more bets; de tijd zal het leren.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!