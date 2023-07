Al het hele seizoen is hij subliem. In de kwalificatie, shootout en sprintrace was dat tot nu toe dit weekend in Oostenrijk niet anders. Dat Max Verstappen wint, voelt dan ook al bijna als een zekerheidje. Maar uitgezonderd zijn favorietenrol, zijn er op andere vlakken voor de Grand Prix van vandaag in Spielberg nog veel onzekerheden. Met daardoor mogelijk een mooie race tot gevolg.

Best of the rest, het is niet de titel die je als coureur wilt hebben. Maar, zoals wel vaker in het huidige F1-seizoen, lijkt dat vandaag toch echt het hoogst haalbare voor iedereen die niet Verstappen heet. “We komen zo nu en dan allemaal iets dichterbij, maar Max bedreigen in de strijd om de zege? Nee, helaas. Nog niet”, concludeerde Carlos Sainz zaterdag al na de door Verstappen soeverein gewonnen sprintrace.

Zo zeker als de zege voor de Nederlander lijkt, zo onzeker zijn de omstandigheden waaronder de Grand Prix van Oostenrijk vanmiddag plaats gaat vinden. Die onzekerheid is ingegeven door de verschillende sessies en de verschillende omstandigheden daarin.

Regen op komst?

Mocht het bijvoorbeeld regenen dan kunnen de teams en coureurs zich nog ietwat verlaten op de data die werd verzameld tijdens de natte sprintrace. Maar bij droog weer zegt de sprintrace niets. Dan is er weliswaar de vrije training, maar daarvan was er maar één dit weekend en die zal nooit exact te vergelijken zijn met de variabelen van vandaag: van temperatuur van baan en lucht tot zaken als wind en de hoeveelheid benzine.

Vanmiddag zal blijken wie tijdens de race de beste antwoorden heeft op de vele vragen vooraf. Sommige coureurs liggen onder een vergrootglas. Bijvoorbeeld Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan stelt de laatste weken teleur: hij haalde al vier keer op rij Q2 niet in de kwalificatie. Ook vrijdag was dat het geval, waardoor hij zo langzamerhand de meest tegenvallende coureur op de grid is. Niet in absolute zin wellicht, maar wel in relatieve. Namelijk in de wetenschap dat hij in de snelste auto van het veld mag rijden en er te weinig van bakt.

Carlos Sainz en Lando Norris gaan voor een podiumplaats in Oostenrijk (Getty Images)

Ferrari en McLaren

Een betere indruk maken de Ferrari’s dit weekend. Carlos Sainz en ook teamgenoot Charles Leclerc mikken op een podiumplaats, wetende dat ze op dit circuit op het oog een streepje voor hebben op de rivalen van Aston Martin en Mercedes. De update van Ferrari werkt goed op de Red Bull Ring, vooral in de hogesnelheidsbochten. Vorig jaar won Leclerc op zondag nog de race in Spielberg, hij bleef toen Verstappen voor. Dat zal echter ditmaal een brug te ver zijn.

Interessant wordt ook het optreden van Lando Norris. De coureur van McLaren rijdt in een bolide die is voorzien van vele updates. Die wierpen in de kwalificatie en de Sprint Shootout al hun vruchten af: Norris is aangehaakt bij de subtop en wie weet zit er wel een podiumplaats in voor de Brit.

De Vries moet aan de bak

In het achterveld weet Nyck de Vries de aandacht ook op zich gericht. De druk op zijn positie neemt toe na kritiek van onder anderen Dr. Helmut Marko. Kan de coureur van AlphaTauri de druk van zijn schouders laten glijden en vrijuit gaan racen op een circuit dat hem ligt? Hij moet wat laten zien waardoor hij in positieve zin opvalt. Wellicht kan een gokje met de strategie helpen, want De Vries start als twintigste en laatste.

Het weer

Het is al besproken: de omstandigheden gaan een grote rol spelen. De voorspellingen voor de zondag lopen al de hele week uiteen en ook vandaag. Komt er regen of toch niet? En zo ja, een handvol druppels of met bakken uit de hemel? Zelfs tijdens de race kan het verkeren, zo is de verwachting. Dat belooft spektakel.

De banden

De bandenstrategie zal veel afhangen van de eerdergenoemde omstandigheden. Wordt het een eenstopper bij droog weer of een tweestopper? Belangrijk zal zijn wie het bij een opdrogende baan als eerste aandurft om naar slicks te switchen als het heeft geregend. Tijdens de sprintrace zagen we hoe het bandenspel van invloed kan zijn op de Red Bull Ring.

En verder…

…is het circuit 4318 meter lang

…is de kans op een safety car 50 procent

…kende de race vorig jaar 135 inhaalacties

…begint de race om 15.00 uur vanmiddag