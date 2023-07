Max Verstappen begint vanmiddag om drie uur vanaf pole position aan de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Voor de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is het zijn eerste van drie thuisraces dit seizoen, voor Spa-Francorchamps en Zandvoort. Verstappen schreef de race in Oostenrijk al driemaal op zijn naam.

Max Verstappen krijgt op de eerste startrij gezelschap van Charles Leclerc, de winnaar van afgelopen seizoen. Opvallend is verder de vierde startplek van Lando Norris (McLaren), naast Carlos Sainz.

Helemaal achteraan op de grid staat de AlphaTauri van Nyck de Vries opgesteld. Hij kwam vrijdag in de kwalificatiesessie niet uit de verf. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda start als zestiende.

Overigens heeft Max Verstappen zijn eerste WK-punten van het weekend reeds op zak. Hij triomfeerde gisteren onder natte omstandigheden in de sprintrace, nadat hij in de openingsronde had afgerekend met zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan start vanmiddag – na wederom een dramatische kwalificatiesessie – vanaf P15.

Zie hieronder de volledige startopstelling. Het betreft overigens nog wel een voorlopige startopstelling, omdat zich altijd nog wijzigingen kunnen voordoen. De definitieve startopstelling wordt altijd pas enkele uren voor de start door de FIA bekendgemaakt.

Startopstelling GP Oostenrijk

Max Verstappen Charles Leclerc Carlos Sainz Lando Norris Lewis Hamilton Lance Stroll Fernando Alonso Nico Hülkenberg Pierre Gasly Alexander Albon George Russell Esteban Ocon Oscar Piastri Valtteri Bottas Sergio Pérez Yuki Tsunoda Zhou Guanyu Logan Sargeant Kevin Magnussen Nyck de Vries

