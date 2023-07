De sprintrace op de natte Red Bull Ring in Oostenrijk leverde een vermakelijk schouwspel op, maar de strijd om de zege was geenszins spannend. Max Verstappen kwam alleen bij de start even in de problemen, maar kon vervolgens naar de finish ‘cruisen’. Na 24 ronden bedroeg op de streep zijn voorsprong op de nummer twee, Sergio Pérez, ruim twintig seconden.

Het venijn bij de sprintrace zat ‘m voor Max Verstappen dus al in de start. De tweevoudig wereldkampioen bij Red Bull had zich eerder op de dag overtuigend van pole position verzekerd, maar was op zijn intermediates aanvankelijk minder goed weg dan teamgenoot Sergio Pérez naast hem.

De Mexicaan zette zijn bolide er bij bocht 1 meteen naast, nam vervolgens brutaal de leiding en verdedigde daarna vrij agressief waarbij Verstappen zelfs even op het gras werd gedrukt. Lang kon hij echter niet van zijn leidende positie genieten. Verstappen heroverde twee bochten later alsnog de leiding en maakte zich op de natte baan vervolgens op zijn beurt breed, waardoor dit keer Pérez naast de baan belandde. Het leidde tot wat gemopper over de boordradio, maar zuurder voor Pérez was dat hij door het gesteggel ook nog zijn tweede plek moest prijsgeven aan Nico Hülkenberg.

VIDEO: Verstappen en Pérez knokken bij start sprintrace

Verstappen nam op de Red Bull Ring in voor hem favoriete (natte) omstandigheden vervolgens snel afstand. Halverwege bedroeg zijn voorsprong op de Duitser van Haas al een kleine tien seconden. Daarna was het overigens snel gedaan met de pret voor Hülkenberg en werd hij alsnog verschalkt door Pérez en in zijn kielzog door Carlos Sainz. Dat was na ruim 103 kilometer ook de top-drie: Verstappen, Pérez, Sainz.

Meteen na de race zochten Verstappen en Pérez elkaar op om snel de lucht te klaren. “Ik had wielspin bij de start, waardoor ik niet goed weg was. Vervolgens werd ik even op het gras gedwongen, maar daarna kon ik mijn eigen race rijden en was het vooral een kwestie van de banden managen”, zei Verstappen even later. Pérez verklaarde op zijn beurt over het incident in bocht 2 dat hij Verstappen niet gezien had.

Max Verstappen merkte overigens richting de finish dat het beste er op een gegeven moment wel af was bij zijn intermediates. ,,Maar onze voorsprong was zo riant dat het voor ons geen zin had te stoppen voor slicks.”

Nyck de Vries kwam in de korte race niet verder dan een plek in de achterhoede. De Nederlander van AlphaTauri werd als zeventiende afgevlagd, vlak achter zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Met zijn overwinning verdient Max Verstappen acht punten, waardoor de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull in de WK-stand alweer op 203 punten staat, precies zeventig punten meer dan Pérez.

Voor aanvang van de sprintrace was overigens op de grid een minuut stilte in acht genomen naar aanleiding van het overlijden van het Nederlandse racetalent Dilano van ’t Hoff, die in de ochtenduren was verongelukt op het circuit van Spa-Francorchamps. Van ’t Hoff kwam uit voor MP Motorsport.

Uitslagen