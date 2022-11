Mercedes heeft dé uitgelezen kans om met de Grand Prix van Brazilië een einde te maken aan de droogte, qua zeges in 2022 althans. George Russell en Lewis Hamilton bezetten de eerste rij voor de naar grip zoekende Red Bulls. Kampioen Max Verstappen heeft er weinig vertrouwen in en de Ferrari’s liggen op de loer. Verder is er bij Alpine letterlijk en figuurlijk sprake van een uitslaande brand.

Normaal gesproken telt een getergde Max Verstappen voor twee. Een minder resultaat op de zaterdag werd in het verleden meer dan eens gevolgd door winst op zondag. Maar afgaande op de lichaamstaal en de uitspraken van de wereldkampioen na de sprint gisteren, is er van een potentiële remontada geen sprake. “Voor, achter, alles eigenlijk. We gingen zo door de banden heen. We gaan het uitzoeken, analyseren en uitvinden waar dat door komt. Maar veel kunnen we ook niet doen, dat is wel zorgelijk voor zondag. We hebben echt wel een probleem.”

Foto: Motorsport Images

Het verloop van het sprintweekend doet sterk denken aan de editie in Oostenrijk eerder dit jaar. Ook toen zakte Red Bull op zondag door het ijs qua bandendegradatie. Het blijft gissen maar het is alsof de ene sessie op vrijdag niet genoeg is voor Red Bull om de optimale afstelling te vinden. Ook niet gemakkelijk met alle wisselende omstandigheden in São Paulo waar regen, onweer en zon elkaar in hoog tempo kunnen afwisselen. Waar het powercircuit dat Interlagos grotendeels is Red Bull op het lijf geschreven zou moeten zijn, blinken juist de Mercedessen uit op het legendarische circuit.

De rechte stukken zijn voor Red Bull normaal gesproken, George Russell had drie DRS-pogingen nodig om Verstappen uiteindelijk te passeren. Maar in de bochtige middensector roteren de Mercedessen soms bijna een seconde sneller door de knikken dan Red Bull. Toch, een eerste startrij voor de herboren Zilverpijlen was wel het laatste wat men verwachtte. Russell: “Ongelofelijk. Ik had niet gedacht dat we zoveel snelheid zouden hebben. Het laat wel weer zien hoe hard iedereen werkt, hoeveel progressie we boeken. De auto voelt sinds de race in Amerika al geweldig.”

Foto: Motorsport Images

En dus starten we met twee Mercedessen, twee Red Bulls en de Ferrari’s vanaf P5 en P7. Er is nog enige strijd om de tweede plaats bij de constructeurs (Ferrari 487 vs Mercedes 447) en vooral om de runner up bij de coureurs (Pérez 280 vs Leclerc 275). Pérez hoopte zaterdag nog op een gratis plekje, maar werd er niet langs gelaten door Verstappen. Sterker, zijn oproep werd volkomen genegeerd op de radio.

“We moeten zondag proberen zoveel mogelijk punten te pakken voor ons kampioenschap. Dat is belangrijk”, hield Pérez in. Teambaas Christian Horner sprak in Mexico wel de ambitie uit om 1 en 2 te eindigen in het kampioenschap, iets wat het team nog niet eerder is gelukt. Wie weet of Verstappen waar mogelijk nog de rol van Ministerie van Defensie op zich wil nemen en een handje wil helpen. Al klinkt dat niet als iets waar Verstappen zich snel voor zou lenen.

Binnenbrand bij Alpine wordt uitslaande brand

Bij de teams is er nog die andere strijd die door het resultaat van zaterdag nóg sappiger is geworden: Alpine vs. McLaren. De Fransen hebben een voorsprong van zeven punten op McLaren, maar hebben er dit seizoen een handje van om hun eigen glazen in te gooien. Wat heet: Fernando Alonso en Esteban Ocon kwamen tot twee keer toe met elkaar in aanraking waarbij ze beiden schade opliepen. Alonso moest een voorvleugel laten vervangen en werd 15e. “Er valt niets te zeggen, het is nog maar één race en dan is het voorbij…”, aldus Alonso die overigens wel bestraft werd met een 5 seconden penalty voor het incident. Het botert niet meer tussen de twee, zoveel is duidelijk.

Foto: Motorsport Images

De tijdstraf betekent overigens dat Alonso als 18e moet starten met naast zich op de 17e startplek… Esteban Ocon. Althans, als hij niet uit pits hoeft te starten. Zijn auto vatte vlam door een brandstoflek in parce fermé en liep daar op het oog behoorlijke schade op. McLaren is in ieder geval de lachende derde in deze met Lando Norris op P6 en Daniel Ricciardo op P11. Alpine is op papier stukken sneller dan McLaren dit jaar: “Zij moeten het wel veel slechter hebben gedaan dan wij als zij maar met zo’n marge voor ons staan, met de auto die zij hebben”, merkte Norris al eens op dit jaar.

Strijd onderin

Verder is het ook onderin nog spannend om de achtste plek met Haas (36) en AlphaTauri (35). Haas heeft met de polesitter van zaterdag Kevin Magnussen (P8) en Mick Schumacher (P12) kans op punten. De laatste knokte zich na een erbarmelijke kwalificatie van de laatste plaats keurig terug. Pierre Gasly bewaart goede herinneringen aan Interlagos en hoopt daar vanaf P10 inspiratie uit te halen. Hij loopt op eieren gezien zijn strafpunten en moest zich ook zaterdag zelfs weer melden voor een kleine overtreding. Yuki Tsunoda begint vanaf de vijftiende plek. Gene Haas was jarig zaterdag en is al verwend met de pole van Magnussen. Wellicht krijgt hij nog een verlaat presentje op de zondag.

De Grand Prix van Brazilië begint om 19.00 uur Nederlandse tijd en is op Viaplay en F1tv te zien.