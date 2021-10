De Formule 1-volgers lijken zich zondagavond opnieuw op te kunnen maken voor een classic. De Grand Prix van de Verenigde Staten heeft de gedroomde eerste startrij gekregen met Max Verstappen op pole en een tweede plek voor Lewis Hamilton. Sergio Pérez moet de Nederlander vanaf de derde plaats steun bieden.

Liberty Media zal vrijdag een zucht van verlichting hebben geslaakt. De Formule 1 is terug in de Verenigde Staten, het land dat het circus vorig jaar vanwege de coronapandemie moest overslaan, maar waar nu de deuren weer wijd openstaan. Dat de Amerikaanse fans de koningsklasse van de autosport hebben gemist, blijkt uit de kaartverkoop. Voor het eerst in jaren is het evenement uitverkocht. Formule 1 zit duidelijk in de lift in de Verenigde Staten. Dat zal deels worden veroorzaakt door de Netflix-serie Drive to Survive, maar ook door de fascinerende strijd dit seizoen tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Volle tribunes op het Circuit of the Americas (Foto: BSR Agency)

Al het hele seizoen hebben de twee kemphanen alleen maar oog voor elkaar. Met nog zes races te gaan bedraagt het verschil zes punten in het voordeel van de Nederlander die goed uit de voeten kan op COTA, maar er nog nooit wist te winnen. Hamilton stond in Austin al vijf keer op het hoogste treetje van het podium. Zijn laatste overwinning dateert overigens al wel weer van vier jaar geleden.

De twee hoofdrolspelers van dit F1-seizoen staan vanavond voor de zevende keer dit seizoen gebroederlijk zij aan zij op de eerste startrij, maar niet per se in de volgorde die was verwacht. Mercedes won vanaf 2014 op één na alle races in Austin en leek voorafgaand aan dit weekend de snellere auto te hebben. Red Bull zou in Texas aan schadebeperking moeten doen, maar het was Verstappen die pole pakte en daarmee vooral zichzelf verbaasde, zo liet hij na de kwalificatie weten. “Ik had het niet verwacht, na Turkije waren we niet blij.”

Running up that Hill

Hamilton leek er op zijn beurt niet mee te zitten dat hij vanaf de tweede plaats moet starten. Toch zal ook hij er – net als Verstappen – op gebrand zijn om als eerste bocht 1 te bereiken. Die bewijsdrang van beiden zagen we vrijdag al. Voorheen beperkten de schermutselingen tussen de twee zich tot de races zelf, maar in Austin kwam het in de tweede vrije training al tot een klassiek potje Texaanse blufpoker: Verstappen en Hamilton kwamen elkaar vlak voor het opkomen van start-finish tegen en weigerden elkaar ruimte te geven. Wat volgde was een regelrechte dragrace tot aan bocht 1, waarbij een verontwaardigde Verstappen zijn rivaal Hamilton een ‘stupid idiot’ noemde.

Foto: Peter van Egmond

Die eerste bocht is een klassieker in de Formule 1. De knik naar links ligt aan het einde van het rechte stuk dat een indrukwekkend stijgingspercentage van elf procent heeft. Doordat de baan oploopt, kan er laat geremd worden en door de breedte zijn er verschillende racelijnen mogelijk. De bocht was in het verleden dan ook regelmatig het toneel van boeiende duels en is de opmaat voor een lastig rondje van 5.513 meter, weet Verstappen: “Het is echt een heel mooi circuit, maar ook heel moeilijk om dat ene rondje te vinden. Veel bochten zijn op hoge snelheid wat het lastig maakt ze perfect in één rondje te doen. De eerste sector is totaal verschillend van de tweede die weer anders is dan de derde.”

Druk bij Mercedes

Waar Verstappen steun zal verwachten van Sergio Pérez die zich keurig op de derde plaats kwalificeerde, zal Hamilton het in z’n uppie moeten doen. Teamgenoot Valtteri Bottas kreeg maar weer eens een nieuwe krachtbron en start de race vanaf de negende plaats. Normaal zou het voor een Mercedes geen probleem moeten zijn om vanaf die positie naar voren te rijden. Maar met twee Ferrari’s, twee McLarens en Pierre Gasly voor zijn neus, kon het weleens een lastig verhaal worden voor de Fin. Het lijkt er dan ook op dat de rollen nu eens omgedraaid zijn. Dit keer is het niet Verstappen die in zijn eentje tegen twee Mercedessen moet vechten, maar Hamilton die een eenzame strijd zal moeten voeren tegen de beide Bulls. Dat alleen al is pure winst voor Red Bull: het team kwam naar Austin met het idee dat deze race naar Mercedes zou gaan, maar krijgt nu een unieke kans om een flinke tik uit te delen.

Zit Hamilton zondag in de tang bij Verstappen en Pérez? (Foto: BSR Agency)

Wat zegt Pirelli?

Het circuit vormt een flinke aanslag op de banden en waarschijnlijk gaat de bandenstrategie zondag een grote rol spelen. Niet alleen vanwege het hobbelige oppervlak en de razendsnelle bochten, maar ook door de hoge temperaturen. Net als vrijdag en zaterdag wordt het zondag heet in Austin en dat kan volgens Pirelli invloed hebben op de strategie: “Onder deze omstandigheden lijkt het er steeds meer op dat we zondag twee stops moeten maken”, voorspelt de Italiaanse bandenfabrikant. Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit zich in Auto, Motor und Sport aan bij die woorden: “De medium en zachte band slijten echt heel snel. We verwachten tijdens de race een tweestopper. De teams die de beste controle hebben over de banden zullen ook vooraan rijden.”

Het weer

Sinds de zomerstop zijn er vijf Grands Prix verreden, waarvan drie in de regen (België, Rusland en Turkije). Ook in de slotfase van de kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix begon het even te spetteren, maar de coureurs waren net op tijd binnen om er al te veel last van te hebben. In het verleden hebben we vaker regen gezien in Austin, maar zondag lijkt het droog te blijven bij temperaturen die oplopen tot zo’n 30 graden. De wind kan een factor zijn, maar die blijft beperkt tot kracht 3.

En verder:

… stond Verstappen dit seizoen al negen keer op poleposition. Van zijn laatste zeven poles won hij vijf races en kwam hij twee keer in botsing met Hamilton (in Silverstone en Monza).

… wordt het bijzonder interessant om te zien wat er achter Red Bull en Mercedes gebeurt. De Ferrari’s en McLarens staan in slagorde op de plaatsen vier tot en met zeven en dat belooft spektakel. “We zitten sinds het begin van het seizoen al heel erg dicht bij elkaar”, zegt Charles Leclerc. “We moeten alles perfect doen om ze te proberen te verslaan.“

… hebben Sebastian Vettel, Fernando Alonso, George Russell en Valtteri Bottas nieuwe motoren en gridstraffen gekregen. De eerste drie starten helemaal achteraan, Bottas mag vertrekken vanaf de negende stek.

… begint de Grand Prix van de Verenigde Staten zondagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.