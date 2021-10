Het is misschien wel één van de belangrijkste pole positions van het jaar voor Max Verstappen. Natuurlijk moet morgen nog blijken wat het hem zal brengen maar het is wel weer opnieuw een Mercedes-baan waar Verstappen een tik weet uit te delen. En hij kwam vrij onverwachts ook.

Want daar zag het vrijdag niet naar uit. In de eerste training was er nog een marge van bijna een seconde naar Hamilton en werd de zege nog nét niet aan Mercedes toegezegd. Maar in Milton Keynes is er keihard gewerkt gedurende de nacht en de aanpassingen sloegen aan. Dat was meteen te zien in de derde vrije training en was het aan Pérez en Verstappen om het team de enige juiste beloning te geven voor al het arbeid.

En dus krijgen de Amerikanen de show die ze vooraf wilden, een eerste rij met Max Verstappen en Lewis Hamilton. “Dat is wat ze mooi vinden hier toch. Hopen op een goede start en een optimaal resultaat voor het team”, reageerde Verstappen nog vrij nuchter. “Het is echt een heel mooi circuit maar ook heel moeilijk om dat ene rondje te vinden. Veel bochten zijn op hoge snelheid wat het lastig maakt ze perfect in één rondje te doen. De eerste sector is totaal verschillend met de tweede die weer anders dan de derde. Normaal heeft het circuit als geheel wel hetzelfde karakter.”

“Mijn eerste Q3-rondje was niet optimaal maar in de tweede begon het te druppelen. Druppels op je vizier zijn niet ideaal op zo’n moment. Ik wist even niet of ik het kon volhouden maar het was uiteindelijk genoeg. Een 1 en 3 voor het team, dat is enorm belangrijk. Ik moet ze een compliment maken voor de ommekeer die is ingezet na gisteren.” Want het team was zoekende na die eerste sessie, Verstappen zelf ook. “Ik dacht na VT1 wel even: ‘Wow, dat gat is groot’. Maar we zijn de juiste richting opgegaan en stukje bij beetje ging het beter. Vandaag hebben we echt een sprong gemaakt.”

In de ochtendsessie van zaterdag zette Verstappen nog de snelste tijd neer maar werd deze geschrapt. “Maar het is ook mooi dat het zo nu en dan uitdagend is natuurlijk. Vaak spring ik in de auto en ben ik meteen snel, dat was nu wel even anders. Ik had het niet verwacht, na Turkije waren we niet blij maar dat is ook weer een ander circuit met dat asfalt. En de banden gedragen zich dit jaar ook steeds anders.”

Over banden gesproken, de toppers starten de race op mediums. En het gevoel op de gele banden was goed. “Die leken me beter liggen zelfs. In Q3 was het eerste rondje niet vlekkeloos, ook omdat het weer anders aanvoelde op de softs. Morgen zullen we zien hoe de banden zich houden, het zal draaien om slijtage.”

