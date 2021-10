Red Bull heeft zaterdag tussen de derde training en kwalificatie de achtervleugel van haar auto’s versterkt, nadat er bij Max Verstappen om onverklaarbare redenen een breuk in zijn achtervleugel zichtbaar was na de derde training. Verstappen pakte daarna in de kwalificatie hoe dan ook de poleposition voor de race.

“Ik weet niet of Max iets had geraakt (in de derde training, red.) maar er was een vrij grote breuk zichtbaar”, vertelt teambaas Christian Horner Sky Sports F1. “Bij de andere auto of andere achtervleugels, zagen we echter niks.”

Red Bull zat, logischerwijs, met zorgen. Het team vroeg en kreeg toestemming om de constructie van de achtervleugel bij beide auto’s te versterken na VT3. Volgens Horner is er zaterdagavond (Amerikaanse tijd) verder onderzoek gedaan naar de redenen voor het probleem met de achtervleugel van Verstappen. Direct na de kwalificatie was immers nog steeds niet duidelijk wat het was. Wat wel duidelijk is, is dat het Circuit of the Americas heel hobbelig is.

Terugkijkend op de kwalificatie, waarin Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez eerste en derde waren, toont Horner zich heel tevreden. “Dit zijn geweldige startplekken om de race mee te beginnen”, zegt hij in Red Bulls eigen terugblik. Wat hem verder vertrouwen geeft: “Dat we over het algemeen gewoon de snellere auto hadden.”

