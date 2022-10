Hoewel Max Verstappen twee weken terug in Japan al beslag legde op zijn tweede wereldtitel en de buit dit jaar voor hem dus al binnen is, valt er voor de Nederlander (en zijn werkgever Red Bull) nog het een en ander te winnen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

De coureur en het team zullen in Austin vooral de gisteren overleden teameigenaar Dietrich Mateschitz willen eren, maar naast die eer wacht er voor Max Verstappen nog een mooi record. De Nederlander won dit seizoen al twaalf races en gaat op het Circuit of the Americas op voor zege nummer dertien. Met dat aantal komt hij op gelijke hoogte met recordhouders Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013).

Net als Verstappen zal men bij zijn team ongetwijfeld bezig zijn met het verlies van Dietrich Mateschitz. Toch staat er ook voor het team nog het een en ander op het spel. Hoewel Verstappen nu al twee keer op rij wereldkampioen bij de coureurs is, is het alweer even geleden dat de renstal een constructeurstitel veroverde. De laatste keer gebeurde dat in 2013. Daarna won Mercedes acht keer op rij en Red Bull is er op gebrand de titel terug te brengen naar Milton Keynes. Het gat met Ferrari is nu 165 punten en na de USGP zijn er nog maximaal 147 punten te vergeven. Om het makkelijk te houden: als Max Verstappen of Sergio Pérez in Austin wint dan is Red Bull zondagavond kampioen.

(Getty Images)

De kans dat dat gebeurt, is reëel. Weliswaar start Ferrari-coureur Carlos Sainz vanaf pole, maar Verstappen liet direct na de kwalificatie al weten tevreden te zijn met zijn tweede startplek en dat zijn RB18 perfect is afgesteld voor de race. Daarbij komt dat Charles Leclerc een gridstraf heeft gekregen en vanaf de twaalfde plaats zal moeten starten. Een belangrijke concurrent voor de overwinning lijkt dus al voor de start te zijn uitgeschakeld.

Sprint naar eerste bocht

Zoals altijd is de sprint naar de eerste bocht van het 5.513 meter lange Circuit of the Americas een spektakel. Vanaf de start gaat het heuvelop met een stijgingspercentage van maar liefst elf procent en bovenaan die heuvel ligt opeens die brede haakse knik naar links. Doordat de baan oploopt, kan er laat geremd worden en door de breedte zijn er verschillende racelijnen mogelijk. De bocht was in het verleden dan ook regelmatig het toneel van boeiende duels en ook dit jaar zal er veel duw- en trekwerk te zien zijn. Verstappen begint de race aan de linkerkant (de binnenkant) van de baan en dat zou hem op weg naar en in de eerste bocht zelf misschien wel een voordeeltje kunnen opleveren.

Wat zegt Pirelli?

Meer nog dan in de voorgaande jaren hebben de coureurs het niet makkelijk op het Circuit of the Americas. De omloop staat bekend om zijn hobbelige karakter en de nieuwe ground force-auto’s maken het gestuiter nog net even een tikkie erger. Lewis Hamilton merkte vrijdag al op blij te zijn maar weinig vullingen in zijn kiezen te hebben. Ook de banden lijken het dit jaar nog zwaarder te hebben dan gebruikelijk. Pirelli denkt net als vorig seizoen aan een tweestopper en de bandenstrategie zal dan ook weer een belangrijke rol spelen. De race vindt op het heetst van de dag plaats en de temperatuur van boven de dertig graden zal zeker zijn invloed hebben. Pirelli waarschuwt overigens dat de teams door het hobbelige karakter van de baan de rijhoogte zullen moeten aanpassen en dat zou invloed hebben op de aerodynamische prestaties.

Lewis Hamilton ( Getty Images)

Het weer

Na twee Grands Prix met hevige regenval en uitstel, krijgen we zondagavond eindelijk weer een droge race te zien. Het is al dagen bloedheet en zonnig in Austin. Ook tijdens de race zelf (de start is ’s middags om 14:00 uur lokale tijd) is er geen wolkje aan de lucht. De wind kan wel een factor zijn. Die komt uit het zuiden en heeft kracht 3.

En verder:

… pakte Carlos Sainz in Austin zijn derde pole. De eerste (eerder dit jaar in Groot-Brittannië) verzilverde hij. Bij zijn tweede pole (in België) finishte hij op de derde plaats.

… gaat Max Verstappen op voor zijn 33ste (!) overwinning in de Formule 1. Red Bull kan vandaag op negentig overwinningen komen.

… evenaarde Lewis Hamilton zijn beste startplaats van het seizoen. Net als in Singapore start de Engelsman vanaf de derde stek.

… wordt de United States Grand Prix voor de tiende keer op het Circuit of the Americas verreden. Dit keer voor een uitverkocht huis met tijdens de race naar schatting 150.000 bezoekers.

… begint de race vanavond om 21:00 uur Nederlandse tijd.