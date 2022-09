Red Bull besloot op zaterdag met meer downforce te kwalificeren om in de race een voordeel te hebben. Maar of dat voor Max Verstappen genoeg zal zijn om – dit keer vanaf P7 – in Ferrari’s achtertuin te winnen is de grote vraag. Door het debuut van invaller Nyck de Vries staan er voor het eerst sinds 2006 weer twee Nederlanders aan de start van een Grand Prix.

Gekleed in geel viert Ferrari dit weekend het 75-jarig bestaan van de – iconische – firma. Monza is de belangrijkste race van het jaar voor de Scuderia en Charles Leclerc blonk uit bij de generale repetitie. De Monegask was in de kwalificatie ruim een tiende sneller dan Max Verstappen, die met een gridstraf van vijf plaatsen zal gaan starten vanaf P7.

De zaterdag was van Ferrari, maar Red Bull heeft alle kaarten gezet op de zondag. Het team uit Milton-Keynes rijdt met meer downforce in de verwachting minder bandenslijtage te hebben en zo de race naar zich toe te kunnen trekken. Verstappen hoopt in de eerste paar ronden uit de problemen te blijven en ziet dan kansen om het gevecht met Leclerc aan te gaan. “Voor de race ziet het er sterk uit. Ik moet zorgen dat ik snel de auto’s tussen mij en Leclerc inhaal, dan hebben we een kans”, meent Verstappen.

Het Autodromo Nazionale Monza en Verstappen is tot op heden nooit echt een match geweest. In 2018 boekte de Nederlander er met een vijfde plaats zijn beste klassering. De afgelopen twee jaar haalde de regerend wereldkampioen de finish niet. De hogesnelheidsbaan is het enige circuit op de huidige kalender waar Verstappen nog nooit op het podium heeft gestaan. ‘The Temple of Speed’ kenmerkt zich door de enorme topsnelheden die de coureurs er halen. In 2020 stuurde Lewis Hamilton zijn Mercedes met een gemiddelde snelheid van 264 kilometer per uur over het circuit, een wereldrecord. Met maar elf bochten is het dus vooral gas geven voor de coureurs, die met een lager liggende vleugel – en dus een minder groot effect van DRS – vooral zullen gaan slipstreamen.

Nyck de Vries begint zijn Formule 1-debuut vanaf de achtste plek. | Foto: Motorsport Images

Voor Nyck de Vries is het hoe dan ook al een weekend om niet meer te vergeten. Zaterdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat Alexander Albon een blindedarmontsteking heeft en de race in Monza noodgedwongen moest overslaan. Williams besloot reservecoureur Nyck de Vries dé kans te geven om zich in de kijker te rijden als vervanger van de Britse-Thai. De Vries kwalificeerde zich direct voor teamgenoot Nicholas Latifi, in de Formule 2 ooit zijn rivaal, op een dertiende plaats. Door de vele gridstraffen van andere coureurs start De Vries de race vanaf de achtste plek, naast Max Verstappen.

Gridstraffen

Net als bij de Grand Prix van België regent het door nieuwe motoronderdelen gridstraffen. Hamilton, Carlos Sainz en Yuki Tsunoda starten daardoor achteraan. Met Sainz vanaf de achttiende en Hamilton vanaf de negentiende plek wacht de twee een lange inhaalrace. De Spanjaard kende een sterke kwalificatie, maar werd op het einde toch voorbijgestreefd door teamgenoot Leclerc en Verstappen. “Ik had geen tow dus verloor veel op het rechte stuk, maar was telkens wel sneller in de bochten. Aangezien ik toch achteraan start maakt het weinig uit”, aldus Sainz.

Daarnaast is er nog een aantal coureurs met lagere gridstraffen: Verstappen en Ocon moeten vijf plaatsen terug, Pérez tien en Bottas, Magnussen en Schumacher vijftien. Red Bull kiest er net als veel andere teams voor in Monza een gridstraf te nemen, omdat het in de komende races in Singapore en Japan een stuk lastiger zal zijn om vanuit het achter- of middenveld terrein goed te maken. “De eerstvolgende mogelijkheid was anders pas in Amerika geweest en dat risico nemen we niet”, zegt teambaas Christian Horner.

Hamilton start door zijn gridstraf vanaf de negentiende plek | Foto: Motorsport Images

Andere factoren

Volgens Pirelli is de harde band dit weekend 0.6 seconden langzamer dan de gele band. De gele band is weer 0.4 seconden langzamer dan de rode band. “Als alles naar verwachting loopt zal het ondanks een relatief korte pitstraat een éénstopper worden”, meldt Pirelli. De afgelopen jaren is een éénstopper bij de Grand Prix van Italië vaak de snelste optie gebleken. Qua temperatuur lijkt het een mooie, zonnige dag te worden. De kans op neerslag is nul procent en de thermometer klimt naar 28 graden: een droge, maar warme Italiaanse Grand Prix ligt in het verschiet.

En verder:

… begint Fernando Alonso in Monza aan zijn 350ste grand prix. Hij komt daarmee op gelijke hoogte te staan met Kimi Räikkönen en kan in Singapore de meest ervaren Formule 1-coureur ooit worden

… zijn Lewis Hamilton en Michael Schumacher de succesvolste coureurs in Monza met allebei vijf overwinningen op hun naam

… is Ferrari in Monza de succesvolste constructeur met 19 overwinningen. Charles Leclerc was in 2019 de laatste coureur die er voor Ferrari won

… begint de race om 15.00 uur Nederlandse tijd en te zien op Viaplay en F1TV