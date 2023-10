Max Verstappen prolongeerde zaterdagavond in Qatar zijn wereldtitel. Prins Bernhard jr. was in de paddock om één en ander van dichtbij te aanschouwen. “Het is ongelofelijk hoe Max auto en team zo naar zijn hand heeft gezet. Zijn ongekende toewijding maakt hem ongenaakbaar. Hij is het hele seizoen al foutloos. Misschien is Max Verstappen wel een van de besten ooit”, zegt hij.

“Max Verstappen heeft de Formule 1 op een heel andere manier op de kaart gezet in Nederland. Ik denk dat iedere Nederlander daar trots op is”, aldus de prins, tevens eigenaar van Circuit Zandvoort.

