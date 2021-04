Beelden van de aanrijding zijn er niet maar het lijkt er op dat de aanrijding tussen Sergio Perez en Esteban Ocon mede veroorzaakt is door problemen met het radioverkeer. De twee kwamen in de eerste vrije training op Imola met elkaar in botsing.

De sessie op vrijdagochtend begon al met problemen met de tv-registratie. Daardoor bleef de rest van de wereld in de eerste minuten verstoken van beelden. En toen Sergio Perez bij het uitkomen van de Variante Villeneuve met een kapot linkerachterwiel achterstevoren kwam te staan, was daar verder ook geen beeld van. Wat wel te zien was dat Esteban Ocon achter de Mexicaan reed met een beschadigd rechtervoorwiel, ook de Fransman moest zijn auto uiteindelijk aan de kant zetten.

Red Bull-teambaas Christian Horner kon niet meteen zeggen wat de aanleiding is van het incident. “Het was duidelijk dat Sergio Perez met een snelle ronde bezig en Ocon juist met een uitloopronde. Ze hebben elkaar geraakt in de bocht, dat is alles wat ik weet.”

Of radioproblemen een rol heeft gespeeld in de aanloop naar de botsing moet nog blijken. Teams hadden in de eerste sessie in ieder geval wel issues met de radiocommunicatie met hun coureurs. Sergio Perez en Esteban Ocon moeten zich melden bij de wedstrijdleiding. De vraag is overigens of die wel over de benodigde videobeelden beschikken.

