Promotor ‘vrij positief’ over kansen GP van Spanje in de zomer

Joan Fontserè, algemeen directeur van het Circuit de Barcelona-Catalunya, geeft aan dat er gesprekken lopen om de Grote Prijs van Spanje hartje zomer te houden en de organisatie daar ‘vrij positief’ over is. De race wordt van wel zonder publiek verreden.

Dat maakt hij duidelijk ten overstaan van MotorsportWeek.com, met Fontserè die aangeeft dat de organisatie van de race in Barcelona daarover met Formule 1-eigenaar Liberty Media in gesprek is.

“Ik hoop dat we onze race mee kan in het rijtje met de eerste Europese Grands Prix” zegt hij. “We zijn vrij positief over het houden van een race achter gesloten deuren in het midden van de zomer.”

Fontserè sluit zo dus uit dat er publiek aanwezig kan zijn bij de Spaanse Grand Prix. Gezien hoe zwaar Spanje het te stellen heeft met het coronavirus, is dat ook geen verrassing.

Flexibel qua datum

Behalve met de Formule 1 is het Circuit de Barcelona-Catalunya ook nog met de MotoGP in gesprek over een plekje op die kalender. In beide gevallen stelt het circuit zich flexibel op wat betreft de plek daarop.

“Zoals wij het zien, is het belangrijkste dát er weer geracet wordt, of dat nou Formule 1 is of MotoGP. Als we een sport zo kunnen helpen een sterker kampioenschap te houden, doen we dat graag.”

