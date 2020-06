Promotor werkt nog aan GP van Canada in de herfst: ‘Gesprekken zijn gaande’

De promotor van de Grote Prijs van Canada, François Dumontier, is nog altijd in gesprek met de Formule 1 over de mogelijkheid de race in de herfst te houden.

“De gesprekken tussen de betrokken partijen, van de Formule 1 tot de stad en het toerismebureau van Montréal en andere lokale overheden, lopen nog”, vertelt Dumontier Le Journal de Montréal. “Het gaat daarbij om een race in de herfst”, benadrukt hij.

Hoe haalbaar die kaart is, is echter de vraag. Le Journal de Montréal haalt zelf aan dat de race ‘vanwege het weer tussen half september en uiterlijk half oktober’ gehouden moet worden. De Formule 1 wil na de Europese aftrap in juli en augustus in september echter naar Eurazië, om in oktober en november eerst Azië aan te doen en vervolgens pas de Amerika’s.

Een andere mogelijke complicatie, haalt het dagblad aan, is dat ‘Montréal het epicentrum was’ van de corona-uitbraak in Canada. Een belangrijke voorwaarde lijkt hoe dan ook het opheffen van het verbod op grootschalige evenementen in de provincie Quebec, waar Montréal ligt, dat tot en met 31 augustus loopt. Een race zonder publiek zou louter een laatste redmiddel zijn voor de populaire Grand Prix.

