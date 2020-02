Prost over ontwikkelingen auto-industrie: ‘F1 moet moeilijke beslissingen nemen’

Alain Prost is niet blij met de ontwikkelingen in de auto-industrie. Volgens de Fransman heeft de keuze van de overheden om de verkoop van benzine- en dieselauto’s te verbieden grote gevolgen voor de auto-industrie en dus ook voor de Formule 1.

Verschillende overheden hebben besloten om de verkoop van benzine- en dieselauto’s volledig af te schaffen in 2040. Volgens ‘Le Professeur’ zou deze maatregel niet helpen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook komen autofabrikanten in financiële problemen als zij zelf de overgang naar hybride-auto’s moeten bekostigen. “Ik ben erg van streek”, vertelt Prost aan autosport.com.

“We geven de gehele auto-industrie aan de Chinezen”, vervolgt de Fransman. “Over tien jaar zullen zij hun auto’s bij ons introduceren en zullen wij een miljoen werknemers verliezen als we niets aan de reglementen veranderen. Het zou vandaag de dag geen probleem moeten zijn om in een grote auto met een dieselmotor met vervuilingsfilters rond te rijden.”

Volgens Prost is het afschaffen van de verkoop van benzine- en dieselauto’s niet geheel milieuvriendelijk. “Ik denk dat wanneer je meer kilometers met een hybride-auto maakt de CO2-uitstoot hetzelfde blijft of zelfs meer wordt”, vertelt de oud-wereldkampioen. “Dit komt doordat de batterij en motor de auto zwaarder maken.”

Gevolgen F1

Prost denkt dat de onzekerheid in de auto-industrie grote gevolgen voor de F1 zal hebben. De organisatie zal moeilijke beslissingen wat betreft de motoren moeten nemen. “Als je me hierover naar de F1 vraagt, antwoord ik altijd: zorg eerst voor de auto-industrie, dan volgt de F1 vanzelf.”

“Er zijn twee paden die de F1 op lange termijn kan volgen”, vertelt de oud-wereldkampioen. “Het gebruiken van populaire, vermakende motoren zoals de V8 en V12 of ga voor iets nieuws zoals waterstof. Zo blijf je de auto-industrie altijd een stap voor.” Volgens de Fransman was het in zijn periode veel makkelijker: volg de auto-industrie. “Dat gaat nu niet meer. Vandaag de dag is dat veel moeilijker.”