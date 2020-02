Prost: ‘Verstappen en Leclerc grootste gevaar voor Hamilton’

Alain Prost ziet Max Verstappen en Charles Leclerc als de grootste rivalen voor Lewis Hamilton in 2020. Volgens de Fransman kunnen de twee talenten de zesvoudig wereldkampioen weerhouden van een zevende titel.

“Hamilton is op dit moment de meest complete coureur op de grid, door zijn ervaring en het sterke team dat achter hem staat”, vertelt ‘Le Professeur’ aan Le Parisien. Daarnaast voorspelt Prost dat Verstappen en Leclerc de coureurs zijn die Hamilton van zijn zevende wereldtitel kunnen afhouden.

De verwachting is dat Verstappen het grootste gevaar zal vormen, maar daar is de Fransman nog niet zo zeker van. “Verstappen moet zichzelf een beetje kalmeren.” Volgens Prost ontbreekt het de Red Bull-coureur soms aan de nodige rust. “Wanneer hij zijn hoofd koel houdt en een snelle auto heeft, is hij moeilijk te stoppen”, aldus de Renault-adviseur.

Ook laat Prost zich uit over Esteban Ocon. “Hij heeft een onbedoeld sabbatical genomen: dat is ook een ervaring, hij wordt er volwassen door. Hij bevindt zich in een situatie waar veel Franse coureurs zich bevinden. Er komt steeds meer geld in de wereld, behalve in Frankrijk. Een paar talenten kunnen achterblijven doordat ze worden ingehaald door coureurs met meer geld.”