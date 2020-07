Racedirecteur Masi op zijn hoede voor coronavirus: ‘Moeten niet te zelfvoldaan worden’

Michael Masi, Formule 1-racedirecteur, stelt dat de sport op het vlak ‘corona-veiligheid’ tevreden mag zijn met het verloop van de eerste triple header. Toch waarschuwt de Australiër voor laksheid. “Mijn grootste angst is dat mensen zelfvoldaan worden. We moeten doorgaan zoals we nu bezig zijn.”

Michael Masi, die meehielp bij het bepalen van de coronaprotocollen in de F1, is trots op de manier waarop de sport is omgegaan met het coronavirus. De F1 maakte afgelopen weekend bekend dat van de 1461 tests die afgelopen week zijn uitgevoerd bij onder coureurs, teampersoneel en andere medewerkers uit de sport, geen enkele test positief was.

“Ik denk dat we als sport en organisatie erg trots mogen zijn op wat we in de eerste drie races gepresteerd hebben”, vertelt Masi aan Motorsport.com. “We hebben veel tijd genomen om plannen te maken en protocollen op te stellen. Er is veel steun uit de paddock en van journalisten. Dat is fantastisch.” Sommige dingen kunnen beter volgens de Australiër, maar de F1 mag trots zijn. “Het is natuurlijk ook een leerervaring voor ons allemaal. Er zijn nog kleine dingetjes veranderd maar over het algemeen, met het proces en de structuur, mogen we erg trots zijn op wat we hebben gepresteerd.”

Tijdens de Hongaarse GP raakte bekend dat twee mensen positief testten op Covid-19. Beide positieve gevallen waren echter niet in de paddock geweest. Toch ziet Masi het als waarschuwing. “We moeten niet te zelfvoldaan worden. Het feit dat we de eerste drie weekenden met slechts twee gevallen, ook nog buiten de paddock zelf, zijn doorgekomen is mooi om te zien. Maar we moeten blijven realiseren dat COVID-19 nog steeds aanwezig is, over de hele wereld. Dus we kunnen niet naar Silverstone gaan en denken dat we onsterfelijk zijn. Mijn grootste angst is dat mensen zelfvoldaan worden. We moeten doorgaan zoals we nu bezig zijn.”

