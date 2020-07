Racedirecteur Masi legt uit waarom Bottas geen straf kreeg voor zijn valse start

Valtteri Bottas leek bij de start van de Hongaarse GP een valse start te hebben. Na onderzoek van de racedirectie kreeg de Fin uiteindelijk geen straf. Racedirecteur Michael Masi legt uit waarom. “Zoals we vorig jaar in Japan zagen, is de tolerantie op de sensoren de bepalende factor.”

Bij het uitgaan van de lichten voor de GP van Hongarije lijkt het alsof Valtteri Bottas te vroeg op het gas gaat. De Fin beseft dat hij reageerde voor de lichten doofden en stopt de auto meteen weer. Zodra de lichten daadwerkelijk uitgaan, verliest Bottas verschillende plaatsen. De racedirectie onderzoekt de vermeende valse start, maar oordeelt dat Bottas geen straf verdient. Michael Misa, FIA-racedirecteur, legt uit waarom.

“De manier waarop een valse start wordt bepaald, staat eigenlijk duidelijk beschreven in de reglementen en is al een aantal jaren hetzelfde. De transponder die op elke auto is gemonteerd, is het beoordelingsmechanisme”, legt Masi uit . “Er zit een sensor in de baan. En daar zit een tolerantie op.” Het voorval doet denken aan de Grand Prix van Japan van vorig jaar. Daar vermeed Sebastian Vettel om dezelfde reden een straf.



“Zoals we vorig jaar in Japan zagen, is die tolerantie de bepalende factor,” gaat Masi verder. “Er was dus eigenlijk niets meer om naar te kijken. We hebben onmiddellijk met de tijdwaarnemers overlegd. Zij beoordeelden alle gegevens en daarmee was het einde verhaal.”

