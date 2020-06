Racing Point/Aston Martin verhuist pas in 2022 naar nieuwe fabriek

Lawrence Strolls Racing Point-team, dat vanaf 2021 verdergaat als Aston Martin, heeft de geplande verhuizing naar haar nieuwe fabriek met een jaar uitgesteld – van 2021 naar 2022.

“Alleen de naam boven de ingang van de fabriek verandert”, stelde Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer enkele weken geleden nog, verwijzend naar hoe het team dat vanaf 2021 als Aston Martin bekendstaat dan gewoon met dezelfde coureurs doorgaat (Lance Stroll en Sergio Pérez).

Szafnauer ging er daarbij wél vanuit dat die nieuwe naam boven een nieuwe fabriek zou staan, maar daar is het dus nog even op wachten. Hoewel de nieuwe thuisbasis pal naast het huidige hoofdkwartier komt te staan en dat makkelijk verhuizen is, stelt het team de verhuizing toch uit, zegt Szafnauer.

“We waren van plan in augustus 2021 te verhuizen, maar we stellen het een jaar uit en het wordt augustus 2022”, vertelt Szafnauer aan Autosport. “De nieuwe fabriek komt er echter zeker nog”, benadrukt hij. Door het coronavirus heeft de bouw daarvan echter enige vertraging opgelopen.

Volgens Szafnauer was verhuizen in de winter van 2021 in theorie ook een optie geweest, maar is juist in augustus – in de zomerstop van de Formule 1 – verhuizen een praktische keuze. Dan ligt de Formule 1 immers écht stil, terwijl in de winter volop voorbereidend werk wordt gedaan voor het seizoen erop.

