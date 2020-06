Verwacht geen coureurswissel bij Racing Point: ‘Enkel naam boven ingang fabriek verandert’

De afgelopen weken vond een heuse stoelendans plaats in de Formule 1. Een aantal teams heeft zijn line-up voor 2021 al klaar. Ook Racing Point mogen we aan dat lijstje toevoegen. “Bij ons gaan de krantenkoppen voor volgend seizoen om de naam boven de ingang van de fabriek, niet om de namen in de cockpit”, aldus teambaas Otmar Szafnauer.

Racing Point houdt volgend jaar vast aan haar huidig rijdersduo. Sergio Perez tekende afgelopen zomer een contract voor drie jaar en blijft zo tot en met 2022 verbonden aan Racing Point en ook Lance Stroll is zeker van zijn stoeltje. “Het zijn absoluut een aantal interessante weken geweest op de rijdersmarkt, met een aantal deals die de krantenkoppen haalden”, beseft teambaas Szafnauer.

“Ik weet zeker dat dit de fans vermaakt heeft en de media bezig heeft gehouden, maar bij ons gaan de krantenkoppen voor volgend seizoen om de naam boven de ingang van de fabriek, niet om de namen in de cockpit”, doelt Szafnauer op de naamsverandering naar Aston Martin Racing.

Szafnauer sluit zo ook een mogelijke overstap van Vettel naar Racing Point/Aston Martin uit. Er gingen geruchten waarbij de Duitser gelinkt werd aan een plekje bij het team uit Silverstone, maar Vettel hoeft dus niet te rekenen op een stoeltje bij het ‘nieuwe’ Aston Martin.

