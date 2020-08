Racing Point-coureurs geven weinig weg over toekomst

Racing Point-coureurs Lance Stroll en Sergio Pérez willen nog weinig weggeven over hun toekomst bij het team. Pérez benadrukt dat hij in het project gelooft en erkent dat er discussies gaande zijn, terwijl Stroll kortaf reageert: “Ik heb daar niks over te zeggen.”

Hoewel beide coureurs nog wel een contract hebben, is het nog uiterst onzeker of ze allebei ook daadwerkelijk in 2021 nog voor Racing Point zullen rijden. Er gaan namelijk geruchten dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel de overstap zal maken naar het team, dat volgend jaar Aston Martin als naam draagt, al is dan nog wel de vraag wie hij zal vervangen. Toch willen Pérez en Stroll niks weten van deze geruchten.

“Ik heb daar niks over te zeggen”, reageert Stroll kortaf op de vraag over zijn toekomst bij Racing Point. “Jullie willen gewoon een verhaal hebben.”

Teamgenoot Pérez is echter wat spraakzamer over dit onderwerp, al blijft nog onduidelijk hoe het met zijn toekomst bij het team zit. “Er zijn wat discussies gaande”, zegt Pérez. “Beide partijen willen door. De feedback die ik krijg is positief. We blijven kalm. Het is een situatie waar ik niks aan kan veranderen.”

“Je leert met de speculaties om te gaan”, vervolgt de Mexicaan. “Ik besteed er weinig aandacht aan. Ik wilde weer dolgraag racen. Dat was dé motivatie om te blijven trainen en fit te blijven”, zegt Pérez over zijn terugkeer tijdens de Spaanse GP na zijn coronabesmetting. “Ik geloof in het project. Alles gaat goed momenteel. We hebben een geweldig seizoen tot dusver. Ik denk dus dat we niks hoeven te veranderen”, concludeert hij.