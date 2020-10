Racing Point kent een pijnlijke zaterdag op Imola: ‘Ik weet niet waarom we zo traag waren’

Racing Point kende een zwakke zaterdagmiddag op Imola. Beide coureurs werden in Q2 uitgeschakeld en staan voor een raadsel. “Ik weet niet waarom we zo traag waren.”

Sergio Pérez wist zich als elfde te kwalificeren, maar kwam maar een paar honderdsten tekort om zich voor Q3 te plaatsen. “Pijnlijk. Heel erg pijnlijk”, zo vat Pérez zijn kwalificatie samen. “We waren zo dichtbij Q3, maar helaas wisten we ons niet te plaatsen voor het laatste segment”, vertelt de Mexicaan aan Ziggo Sport.

“We hebben de kwalificatie een beetje opgeofferd om zo sneller te zijn in de race. Dat we ons niet voor Q3 plaatsen komt niet door het aangepaste schema. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Het is absoluut geen factor geweest”, stelt Pérez.

Teamgenoot Lance Stroll kwam niet verder dan de vijftiende tijd en werd zelfs verslagen door George Russell. “Het was een frustrerende dag”, concludeert Stroll. “We waren traag en ik weet niet waarom we zo traag waren. Hopelijk gaat het morgen beter”, aldus de Racing Point-coureur.

