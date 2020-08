Racing Point niet verrast door goede kwalificatie Pérez: ‘Hij voelde zich goed’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer is niet verrast door de goede kwalificatie van Sergio Pérez, die dit weekend na twee races afwezigheid vanwege het coronavirus zijn rentree maakt. De Mexicaan noteerde de vierde tijd

Pérez moest de afgelopen twee races aan zich voorbij laten gaan nadat hij het coronavirus had opgelopen. De Mexicaan moest zijn auto afstaan aan invaller Nico Hülkenberg, die ook dit weekend naar Barcelona was afgereisd in het geval dat hij opnieuw had moeten invallen. Pérez noteerde gisteren de vierde tijd tijdens de kwalificatie en borduurde dus voort op zijn goede prestaties van eerder dit seizoen. Volgens teambaas Szafnauer komt die vierde startplek dan ook niet als een verrassing.

“Nee, ik ben niet echt verrast”, zegt Szafnauer. “Hij voelde zich bijna de hele tijd goed. Hij had één dag hoofdpijn. Hij begreep al niet waarom hij vorige week niet in de auto zat, aangezien hij zelfs in zijn appartement aan het trainen was terwijl hij in quarantaine zat. Dus hij bleef fit en voelde zich geweldig.”

“Ik wil hem niet zeggen dat hij geen symptomen had, maar dat was het een soort van want hij had maar één dag hoofdpijn. Ik weet het niet, als hij het virus niet had gehad, zou hij die dag dan toch hoofdpijn hebben gehad?”, vraagt Szafnauer zich af. “Maar ik ben niet verrast. Hij voelde zich goed en je moet ook onthouden dat de coureurs zo vaak op dit circuit rijden. Ze kennen het als hun broekzak.”