Racing Point sluit teamorders niet uit: ‘Willen zoveel mogelijk punten scoren’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer sluit niet uit dat het team teamorders zal gebruiken in de Hongaarse Grand Prix. Hij benadrukt dat het een teamsport is en dat ze, nu ze een grote kans maken op een podium, geen punten willen verspillen door een crash tussen teamgenoten.

Racing Point kende een uitstekende kwalificatie, waarin het team de volledige tweede startrij wist te veroveren. Daardoor liggen er goede kansen voor de Britse renstal op een podium. Om te voorkomen dat Pérez en Stroll te hard zullen vechten en daarmee een goede puntenfinish riskeren, zal het team mogelijk teamorders gebruiken, stelt Otmar Szafnauer, de teambaas van Racing Point.

Lees ook: Pérez: ‘Voelde me duizelig tijdens de kwalificatie’

“We moeten erop letten dat we in de eerste ronde dezelfde protocollen gebruiken als voorheen”, vertelt Szafnauer tegen Motorsport. “Ze moeten elkaar de ruimte geven. De openingsronde en de tweede ronde zijn van cruciaal belang. We moeten ervoor zorgen dat ze niet met elkaar in aanraking komen in die ronden. We zullen dus voor de race met ze praten en ervoor zorgen dat het team voorop staat en dat we niet terugvallen in oude gewoonten”, aldus Szafnauer, die daarmee verwijst naar eerdere incidenten tussen teamgenoten.

Teamsport

Het team zal mogelijk teamorders gebruiken als het merkt dat er problemen ontstaan met de betrouwbaarheid van de auto door het pushen of als de gevechten te intens worden. “Dat zijn de dingen waar we het over zullen hebben en dan zien we wel hoe de race zich ontvouwt”, zegt Szafnauer. “Je moet niet vergeten dat dit een teamsport is en we willen zoveel mogelijk punten scoren.”

Lees ook: Stroll: ‘De auto is zo sterk, we moeten gewoon een ronde aan elkaar rijgen’

Szafnauer verwacht echter dat de race niet makkelijk zal worden voor het team. “Ik verwacht nog steeds gevechten met de teams om ons heen. Ferrari is hier altijd goed en ze staan vlak achter ons. We weten niet hoe de start zal zijn, dus dat wordt afwachten”, concludeert hij.