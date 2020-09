Racing Point: ‘Verbod op kwalificatiemodus heeft ons een paar tienden gekost’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer stelt dat het verbod op de kwalificatiemodus ervoor gezorgd heeft dat het team gisteren een ‘paar tienden’ tekort kwam.

Gisteren werd er voor het eerst gereden met het verbod op de kwalificatiemodus, al had het niet het verwachte effect: Mercedes is nog altijd ruim de snelste op de zaterdag. Toch merkte Racing Point wél de gevolgen van het verbod, stelt teambaas Otmar Szafnauer.

“We beschikten niet over de kwalificatiemodus en normaliter had dat ons hier een aantal tienden extra gegeven”, zegt Szafnauer tegen RaceFans.net. “Dat had betekend dat we met gemak derde zouden staan. Een paar tienden had ook Lance (Stroll, red.), die een foutje maakte in een van de bochten, meer naar voren gebracht. Het had dus zeker een impact”, concludeert hij.

Pérez pakte uiteindelijk de vierde tijd en ziet daardoor kansen op het podium. “Het verbod van de party mode heeft ons pijn gedaan. Dat is misschien het verschil tussen dit resultaat en een plekje hoger starten. Als alles goed gaat, kunnen we morgen strijden om het podium. Morgen is wat telt, we willen beiden auto’s aan de finish krijgen en een mooie hoop punten scoren”, zei de Mexicaan na afloop van de kwalificatie.