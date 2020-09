Wolff: ‘Juist de teams die een verbod op de party modes wilden, zijn slechter af’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft op Monza goede reden om in zijn vuistje te lachen: het verbod op speciale motorinstellingen voor in de kwalificatie heeft zijn team ogenschijnlijk alleen maar sterker gemaakt.

En, voegt Wolff daar vermoedelijk niet zonder enig leedvermaak aan toe: “Ik denk dat juist de teams die het hardst hebben gepusht om het verbod op deze party modes erdoor te krijgen, zich in de kwalificatie niet van hun beste kant hebben laten zien.”

Waar Wolff geen man en paard noemt, kan Mercedes-coureur Valtteri Bottas het niet laten naar Red Bull te wijzen, dat volgens Mercedes één van de grootste voorstanders was van het vastleggen van de engine modes voor het hele raceweekend: “Ik vraag me af of ze daar nu nog zo blij mee zijn…”

Lewis Hamilton, die onderweg naar pole acht tienden los was van McLarens Carlos Sainz op plek drie en negen tienden sneller dan Max Verstappen op plaats vijf, kan een kleine ‘I told you so‘ ook niet laten: “We zeiden vooraf al dat deze regel, die was bedoeld om ons af te remmen, niet zou werken.”

Volgens teambaas Wolff komt dat omdat Mercedes ‘gelijk toen voor het eerst over deze regel werd gesproken’ in actie is gekomen. “Zodra die lobby op gang kwam, hebben we ons aangepast en een shift gemaakt in ons ontwikkelingswerk aan de motor.”

Wolff waarschuwde voorafgaand aan het weekend op Monza bovendien al dat Mercedes in de race alleen maar sterker zou zijn door vastleggen van de engine mode voor het hele raceweekend, en doet dat ook nu weer. “Want we hebben ons er vooral op gericht nu sneller te zijn in de race.”

In de kwalificatie heeft Mercedes volgens de Oostenrijker ondanks het dominante optreden van zaterdag ‘wel wat performance verloren’, maar: “we kunnen onze motor nu veel harder aan het werk zetten in de race”, stelt hij.

“We willen ons natuurlijk niet van tevoren al rijk rekenen”, houdt Wolff nog een slag om de arm, “maar we verleggen onze grenzen en hebben een hele goede zaterdag gehad. Nu moeten we een goede race hebben.”