Räikkönen: ‘Er is geen makkelijke oplossing voor onze problemen’

Kimi Räikkönen is teleurgesteld met zijn twintigste startplek voor de 70th Anniversary Grand Prix. Voor de Fin maakt het echter weinig uit of hij zestiende of twintigste start: “Het is niet echt een verandering.”

Qua snelheid staat Alfa Romeo er dit seizoen slecht voor en is het vooral achterin te vinden in de strijd met Williams en Haas. Op zaterdag werd het niet veel beter voor het team, dat vanaf de achterste startrij de race zal aanvangen. De ervaren Räikkönen sluit helemaal achteraan aan en is uiteraard teleurgesteld met het resultaat.

“Het is teleurstellend om zo ver achteraan te staan, maar we hebben ons best gedaan en alles gegeven”, zegt Räikkönen. “Maar het is zoals het is. We worstelen in de kwalificatie en of je een beter of slechter rondje hebt maakt het verschil tussen de zestiende of de twintigste plek, wat niet echt een verandering is”, aldus de Iceman.

Voor de rest van het seizoen verwacht Räikkönen dat er niet veel aan de situatie zal veranderen. “Er is geen makkelijke oplossing voor onze problemen, laat staan dat je er veel aan kan veranderen in een week of twee, dan hadden we dat al gedaan. Het enige dat we kunnen doen is racen, ons best doen en dan zien we wel waar we eindigen”, besluit hij.