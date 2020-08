Räikkönen: ‘Heb nog niet besloten of ik volgend jaar door wil gaan’

Kimi Räikkönen heeft nog niet besloten of hij volgend jaar nog door wil gaan in de Formule 1. De Fin zegt dat er ooit een moment zal komen dat hij liever thuis zal blijven bij zijn familie dan dat hij in de Formule 1 rijdt, maar geeft daarbij niet aan of dat nu al het geval zou zijn.

Räikkönen’s contract verloopt eind dit jaar en de Fin, inmiddels al 40 jaar, rijdt dit seizoen vooral achteraan met de Alfa Romeo. Logischerwijs leidt dat tot vragen over zijn motivatie en of hij wel door wil gaan in de Formule 1, maar hij benadrukt: “Ik heb nog niets besloten.”

Ook op de vraag of hij misschien naar een ander team zal vertrekken reageert de Iceman kortaf: “Geen idee. Eerst moet ik kijken wat ik wil gaan doen”, aldus Räikkönen.

Mocht Räikkönen inderdaad stoppen, dan zal dat vooral vanwege zijn familie zijn. “Het is nooit gegarandeerd dat je een goede auto zal hebben. Dit jaar kon ik meer thuis zijn en familie is belangrijk. Er zal ooit een moment komen dat ik liever thuis blijf.”

Voor nu krijgt de ervaren coureur nog te maken met nieuwe circuits, maar ook oude bekende circuits maken hun rentree op de kalender. “Het is een erg leuk circuit met een uitdagende lay-out”, aldus Räikkönen over Istanbul Park. “Hetzelfde geldt voor Imola en op Mugello reed ik mijn eerste test. Enkel op Portimão heb ik nog niet gereden”, aldus de Fin.