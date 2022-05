Voormalig Formule 1-coureur Kimi Räikkönen keert in augustus terug achter het stuur als hij meedoet aan de NASCAR Cup-race op Watkins Glen.

De 42-jarige Räikkönen reed eind 2021 zijn laatste Grand Prix, al maakte hij ook duidelijk zijn helm niet per se aan de wilgen te hangen. De Fin, in 2007 wereldkampioen Formule 1, heeft altijd opengestaan voor nieuwe autosportavonturen en stapt in de NASCAR Cup Series in voor de race op 21 augustus op Watkins Glen.

Lees ook: Räikkönen over carriere na de F1: ‘NASCAR of een andere klasse, dat zien we dan wel’

Räikkönen doet op Watkins Glen mee voor Trackhouse Racing, met een Chevrolet Camaro ZL1. Het wordt niet zijn eerste NASCAR-ervaring: in 2011 reed hij één race in de Nationwide Series (een trede onder het topniveau) en één wedstrijd in de Truck Series. Räikkönen reed in 2010 en 2011 ook de nodige rally’s tijdens een onderbreking van zijn Formule 1-loopbaan.

(tekst loopt door onder de foto)

Räikkönen tijdens een eerder NASCAR-uitje in 2011.

Volgens Räikkönen gaat het in principe om ‘één race’, zo citeert Autosport hem. “Hopelijk hebben we een goede race en is het leuk. Het is natuurlijk een nieuwe auto voor me en ik ken de baan niet, maar dat komt allemaal vast goed”, aldus de coureur met een recordaantal van 349 Formule 1-starts achter zijn naam.

Lees ook: Räikkönen gaat geluk ook beproeven in NASCAR

Räikkönen in 2011 tijdens zijn deelname aan de NASCAR Nationwide Series.