Räikkönen na goede kwalificatie Alfa Romeo: ‘Rondjes in VT3 gaven ons zelfvertrouwen’

Kimi Räikkönen zette zichzelf in de schijnwerpers op het spekgladde Istanbul Park, waar hij de achtste tijd noteerde. De Fin zegt dat de ronden die het team in de net zo natte VT3 reed hebben geholpen om met beide auto’s door te gaan naar Q3: “Dat gaf ons wat meer zelfvertrouwen.”

Alfa Romeo verraste in de kwalificatie door met beide auto’s door te gaan naar Q3, terwijl beide McLarens, Alpha Tauri’s en Ferrari’s dat niet haalden. Räikkönen was regelmatig bovenaan de tijdenlijst te vinden waar het team normaliter achteraan strijdt met Williams en Haas. Räikkönen is tevreden met zijn achtste tijd, al kon hij niet zozeer genieten van de ervaring.

Lees ook: Verstappen twijfelde op boordradio aan Q3-strategie: ‘Ik denk dat het een beetje te laat is’

“Het voelde verschrikkelijk om hier rond te rijden want het was zo glad”, vertelt Räikkönen. “Dat is helaas hoe het is. Het was erg lastig in de ochtend, maar we gingen alsnog rijden om wat dingen te proberen en wat te leren. De omstandigheden waren in Q1 hetzelfde dus we hadden wat meer zelfvertrouwen. We wisten in ieder geval hoe glad het was.”

Lees ook: Bottas legt uit waarom Mercedes zo worstelde: ‘Het draait allemaal om de banden’

“Het voelde nog steeds niet geweldig, maar de omstandigheden waren voor iedereen hetzelfde”, vervolgt hij. “Al met al hebben we er het beste van gemaakt.” Ondanks het goede resultaat blijft Räikkönen realistisch. “We zouden dit resultaat niet hebben gehaald onder normale omstandigheden.”