Räikkönen over close call met Sainz: ‘Ik had geen idee dat hij daar zat’

Een weekend zonder al teveel problemen eindigde bijna in tranen voor Ferrari en Alfa Romeo. “Ik zag hem pas op het laatste moment”, aldus de ervaren Räikkönen.

Aan het eind van de laatste testsessie in Bahrein kwamen de Ferrari van Carlos Sainz en de Alfa Romeo van Kimi Räikkönen bijna met elkaar in aanraking. De Spanjaard was bezig een laatste snelle ronde uit de auto te persen toen de Fin bij het uitkomen van bocht 10 plots instuurde. “Ik had geen idee dat hij daar zat”, gaf Räikkönen toe.

“Ik denk niet dat we elkaar geraakt hebben” zei de ervaren Räikkönen. “Ik zag hem op het laatste moment en stuurde naar rechts. Maar ik weet het niet.” De Alfa Romeo was, in tegenstelling tot de Ferrari, bezig aan zijn in-lap. De Fin reed op zondag de meeste rondjes van alle coureurs op het circuit van Bahrein. Maar liefst 166, waarvan één de vierde tijd van de dag was.

Carlos Sainz bleef na het incident dicht achter de Alfa Romeo aanrijden als uiting van ongenoegen over het moment. “Ik denk dat hij boos was en een spelletje wilde spelen. Maar volgens mij hebben we elkaar niet eens geraakt. Ik voelde niets”, zei Räikkönen.

De 41-jarige coureur weigerde verder veel woorden vuil te maken aan het incident of de rest van de testsessie: “Het is maar testen, dus je weet nooit wat de andere teams aan het doen zijn. maar het gevoel is zeker beter dan vorig jaar.” “We zien over een paar weken waar we staan”, aldus Räikkönen, die alweer aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1 gaat beginnen.