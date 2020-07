Räikkonen over toekomst: ‘Ik weet het nog niet’

Kimi Räikkönen houdt zijn opties voor de toekomst open. Ook na het uitstellen van de regelrevolutie naar 2022 wil de Fin nog niet spreken over een mogelijk pensioen. “Natuurlijk zijn er dingen veranderd, maar dat verandert niets voor mij. Ik zal pas beslissen aan het einde van het jaar.”

Kimi Räikkönen begint dit weekend aan zijn 18de seizoen in de Formule 1. Of daar in 2021 een 19de jaargang bijkomt, weet niemand, ook Räikkönen zelf niet. “Ik weet het echt nog niet”, vertelt de Fin over zijn toekomst. “Dat de regels ook volgend jaar hetzelfde zullen zijn maakt niet uit. Natuurlijk zijn er dingen veranderd, maar dat verandert niets voor mij”, stelt Räikkönen.

Lees ook: Sergio Perez: ‘Lockdown zette me aan het denken over een leven buiten de sport’

Een besluit over zijn toekomst mogen we pas aan het einde van dit seizoen verwachten. “Ik zal pas beslissen aan het einde van het jaar. Het is een vreemde situatie nu, we hebben nog geen race gereden en we praten al over 2021. Het zou leuk zijn als we het goed doen, dat maakt het racen interessanter”, denkt Räikkönen eerst aan de nabije toekomst.

Ook voor teamgenoot Antonio Giovinazzi is de toekomst onduidelijk. De Italiaan wist vorig jaar maar nipt een nieuw contract te scoren, en dus is de druk meteen hoog dit jaar. Bovendien rijden er in de Formule 2 met Mick Schumacher, Robert Schwarzmann en Giuliano Alesi en Marcus Armstrong verschillende Ferrari Academy-coureurs die mikken op de koningsklasse.

”Elk jaar is er wel druk, dat is hetzelfde als vorig jaar”, vertelt Giovinazzi. “Ik weet dat er dit jaar verschillende Ferrari Academy-coureurs in de Formule 2 rijden, maar ik moet me gewoon focussen op mijn prestaties en dan zien we wel wat er gebeurt.

Kijk ook: Parabolica, aflevering 1: ‘Wees niet verbaasd als papa Latifi Williams binnenkort koopt’