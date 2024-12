Ralf Schumacher kan het maar moeilijk verkroppen dat Alpine test- en reservecoureur Jack Doohan heeft gecontracteerd voor 2025. De jonge Australiër neemt het stokje over van Esteban Ocon en vormt zodoende een duo met Pierre Gasly. Schumacher is natuurlijk enigszins bevooroordeeld; zijn neefje, voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher, dong immers ook mee naar het stoeltje.

Nadat Jack Doohan werd vastgelegd voor 2025, debuteerde Franco Colapinto bij het Formule 1-team van Williams. De jonge Argentijn maakte indruk en wekte direct de interesse van Alpine-adviseur Flavio Briatore. Naar verluidt is er achter de schermen gesproken over het ontbinden van Doohans contract ten gunste van Colapinto. Volgens Ralf Schumacher had Briatore – indien hij meer tijd had gehad – wellicht een andere coureur naar Alpine gehaald.

“In de Formule 1 heb je niet veel tijd,” zei Schumacher tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Maar er zijn genoeg jonge coureurs die hun opwachting maken. Ik ben in ieder geval nieuwsgierig; er zullen nog genoeg veranderingen plaatsvinden, ook bij Alpine.” De Duitse analist liet zich kritisch uit over Doohan, die volgens hem niet de beste keuze is voor het team. “Ik kan nog steeds niet geloven dat ze Jack Doohan hebben gecontracteerd,” verzuchtte hij. “Ik denk dat Briatore hele andere plannen had.”

Mick Schumacher

Schumacher is uiteraard niet volledig objectief. Doohan nam het in aanloop naar zijn debuut immers op tegen Mick Schumacher. De jongste telg uit de Schumacher-familie maakte in 2023 de overstap naar het WEC-team van Alpine en werkte daarna aan een rentree via het Formule 1-team. Tijdens een zogeheten shoot-out op Circuit Paul Ricard kwam hij lijnrecht tegenover Doohan te staan. Ralf Schumacher betreurt het verloop van deze testdag bij Alpine.

“Mick reed ’s middags en Jack Doohan ’s ochtends,” onthulde hij. “Ik was er zelf bij, en ik weet dat je ’s ochtends nu eenmaal tweeënhalve seconde sneller bent. ’s Middags was het 38 graden en stond er een harde wind. Als dit de manier is waarop je zo’n test benadert, kun je je afvragen hoe serieus Alpine het heeft genomen,” stelde Schumacher kritisch. “Het is jammer, want dit was gewoon niet eerlijk. Je kunt zeggen dat het team op dit moment sowieso volledig de weg kwijt is. Mensen worden ontslagen, weer aangenomen, en ga zo maar door. En Briatore zweeft daar maar een beetje boven.”

