Ralf Schumacher heeft flink uitgehaald naar Haas F1-teambaas Günther Steiner. Het team en Steiner zouden ‘nooit tevreden’ zijn, wat Mick Schumacher ook presteerde. Ralf Schumacher stelt dat de kritiek op Mick ‘haast iets persoonlijks’ moest zijn.

Haas maakte donderdagochtend bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van Mick Schumacher. Nico Hülkenberg neemt dat zitje voor 2023 over en wordt zo de teamgenoot van Kevin Magnussen. Schumacher maakte er geen geheim van dat hij ‘heel erg teleurgesteld’ is in het besluit van Haas, al leek de exit onvermijdelijk met de hoeveelheid kritiek die hij van het team kreeg.

Mick’s oom Ralf Schumacher vreesde in Brazilië al dat Mick zijn zitje bij Haas zou kwijtraken. Hij achtte de kans klein dat de twee verder zouden gaan omdat er anders al een deal zou zijn getekend. Bovendien was de interactie binnen het team volgens Ralf Schumacher een grote indicatie dat Mick moest vrezen voor zijn zitje. “De interactie binnen het team en de openheid van Steiner, zoals ik het maar beleefd noem, spreken niet in zijn voordeel”, zei de oud-Formule 1-coureur nog voor de officiële aankondiging van Haas.

Ralf Schumacher stelt dat het zelfs ‘persoonlijk’ leek tussen Steiner en Mick. “Mick heeft laten zien dat de potentie er is, maar wat hij ook deed het team en Steiner waren nooit tevreden. Dit soort gedrag kan niet zomaar verklaard worden, het moet haast wel iets persoonlijks zijn.”

Volgens Ralf Schumacher kon Steiner het ‘niet hebben dat iemand anders in het middelpunt van de aandacht’ stond bij Haas. “Hij wil heel graag op de voorgrond treden”, meent hij. Over de manier waarop Steiner Haas leidt heeft Ralf Schumacher ook weinig positiefs te zeggen. “Dit kun je geen personeelsbeleid noemen, je moet je werknemers motiveren.”

“Mick staat constant onder druk om geen fouten te maken, want anders kan hij niet verder bij Haas”, vervolgt Schumacher. “Als je onder dat soort druk staat, kun je niet vrijuit rijden.”