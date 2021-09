Ex-Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat Mercedes over anderhalve week een relatief makkelijk weekend wacht in Sotsji, waar Max Verstappen het volgens de Duitser lastig krijgt.

Dat komt omdat het circuit in Sotsji Mercedes op het lijf is geschreven, zo schrijft Schumacher in zijn column voor het Duitse Sky Sports. “Het is heel waarschijnlijk dat Lewis Hamilton daar van de start tot de finish op kop rijdt en een eenvoudige zege boekt”, stelt Schumacher zelfs.

Daar komt bij, zo vervolgt Schumacher, dat Verstappen een gridstraf wacht. Hoewel Schumacher het er niet mee eens is dat Verstappen als schuldige werd aangewezen voor zijn botsing met Hamilton in Italië (‘ik vond het een race-incident’) moet de Nederlander in Rusland drie startplekken inleveren.

Mogelijk worden dat er zelfs nog meer, met Red Bull dat niet uitsluit dat het in Sotsji gelijk een motorwissel doet. Als Verstappen zo een inhaalrace wacht, kan het wel eens extra lastig worden voor Verstappen, denkt Schumacher. “Op Monza kon Red Bull namelijk nog geen McLaren inhalen.”

Verstappen zal dan in Sotsji misschien wat agressiever rijden, denkt Schumacher, al brengt dat ook risico’s met zich mee. “Hij kan de banden wel eens stuk rijden.” Daarnaast denkt hij dat Valtteri Bottas Hamilton een handje kan helpen. “In Monza was hij de man van het weekend. Als hij zo doorgaat, kan hij Verstappen belangrijke punten afpakken.”

