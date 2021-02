Ralf Schumacher: ‘Juist Hamilton zou moeten begrijpen dat je momenteel niet alles kan eisen’

Ralf Schumacher vindt het ‘een schande’ dat Lewis Hamilton een maand voor de wintertest nog steeds geen contract getekend heeft. Volgens de voormalig F1-coureur zou net Hamilton, die zijn platform vaak gebruikt om allerhande zaken onder de aandacht te brengen, moeten begrijpen dat hij in de huidige tijdsgeest niet zomaar alles kan eisen. “Ik vind het zelfs een beetje gênant.”

Met nog maar iets meer dan een maand tot het begin van de wintertests hebben Lewis Hamilton en Mercedes nog steeds geen akkoord bereikt over een nieuw contract voor de wereldkampioen. Een salarisverhoging, de duur van zijn contract en een vetorecht over zijn toekomstig teamgenoot zouden enkele van de struikelblokken zijn in de onderhandelingen tussen de Brit en het team, al berichtten enkele Britse media woensdag dat er een doorbraak zou zijn in de contractbesprekingen.

Ralf Schumacher toont weinig begrip voor de voortslepende onderhandelingen. “Ik vind het een schande en zelfs een beetje gênant”, vertelt de 45-jarige Duitser aan Speedweek. “Het is ondertussen februari en de belangrijkste man in de Formule 1, de zevenvoudig wereldkampioen, is nog steeds niet bevestigd.”

“Ik hoor steeds dat het allemaal om geld draait, maar ik hoop dat dat niet waar is”, gaat Schumacher verder. Dat net Hamilton de onderhandelingen zo hard speelt, vindt hij ongepast. “Net Hamilton, met zijn humanitaire ideeën, moet begrijpen dat je in deze tijden niet alles kan eisen. En”, zo voegt de Duitser eraan toe, “Hamilton moet ook beseffen: de Formule 1 is sterker dan één individu. Misschien moet Hamilton zichzelf een pauze gunnen.”

Tot slot wijst Schumacher erop dat iedereen in Bahrein heeft gezien hoe George Russell in de Mercedes kon instappen en meteen voor de overwinning kon strijden. Mercedes heeft volgens de Duitser dus andere opties achter de hand. “Dat risico mag Lewis nooit vergeten”, aldus de zesvoudig GP-winnaar.

