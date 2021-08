Ralf Schumacher weet niet op wie hij zijn geld zou zetten tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar denkt wel dat Red Bull een stap moet zetten om Verstappen in de titelrace te houden.

“Ik ben sowieso geen gokker”, lacht Schumacher in gesprek met FORMULE 1 Magazine tijdens de Jack’s Racing Day op het TT Circuit van Assen, “maar ik vind het ook lastig om te zeggen”, antwoordt hij op de vraag of hij zijn geld op een titel van Verstappen of Hamilton zou zetten.

Het lastige, zegt Schumacher, is dat de titelstrijd ‘dit jaar echt uniek en speciaal is’. “Er speelt namelijk zoveel in mee. Ook qua emotie van de teambazen en dergelijke. Van Hamilton weten we natuurlijk wat hij kan, maar Mercedes heeft ook iets gevonden in Silverstone en is daardoor sterk teruggekomen.”

Red Bull moet reageren

In het viertal races voor Silverstone – Monaco, Bakoe en twee keer Oostenrijk – had Mercedes volgens Schumacher namelijk enorm veel problemen. “Maar sinds Silverstone zijn ze heel sterk.” Red Bull moet nu dus reageren. “Red Bull moet een stap zetten om Verstappen in staat te stellen in de titelstrijd te blijven”, benadrukt Schumacher zelfs.

Hoewel Schumacher niet uitsluit dat de verhoudingen tussen Mercedes en Red Bull nog per circuit kunnen verschillen, speelt de ontwikkelingswedloop ook mee. “Een belangrijke vraag is nu wanneer de teams ophouden hun huidige auto te ontwikkelen en vol aan volgend jaar gaan denken.”

‘Verstappen verdient de titel’

Aan Verstappen zelf, ligt het verder niet, volgens Schumacher. “Je kon zien dat hij het niet makkelijk had in Boedapest, terwijl hij vergeleken met zijn teamgenoot écht alles uit de auto haalde”, haalt hij aan. “Verstappen heeft dit jaar zelf ook een grote stap gezet, ook mentaal. Dat zie je aan hoe hij rijdt. Hij pusht nog altijd keihard, maar rijdt slimmer.”

Over het algemeen, vervolgt de zesvoudig Grand Prix-winnaar, is het wel fijn dat Hamilton eindelijk weer een echte titelrivaal heeft. “Het is goed dat we weer zo’n strijd hebben en ik ben ook heel blij om anderen te zien winnen. Zeker Max, hij verdient het om wereldkampioen te worden.”

