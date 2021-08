Teambaas Toto Wolff denkt dat Mercedes de tweede seizoenshelft, ondanks een kleine voorsprong in beide kampioenschappen, ingaat als ‘de jagers’. “We hebben niks te verliezen, want we hebben een achterstand op onze rivalen.”

Geen achterstand qua punten dus, want bij de coureurs staat Lewis Hamilton acht punten boven Max Verstappen en bij de constructeurs heeft Mercedes er twaalf meer dan Red Bull, maar wel wat de competitiviteit van de auto betreft. Volgens Wolff heeft Mercedes in dat opzicht ook niet alleen een ‘intens’, maar ook wisselend eerste halfjaar gehad.

“Toen de lente begon, kenden we een fase waarin het goed ging, maar daarna hadden we vanaf Monaco juist een hele slechte periode”, blikt hij terug op het kwartet aan races van Monaco, Azerbeidzjan en de dubbel in Oostenrijk. Daarna heeft Mercedes echter weer greep op het WK gekregen, en letterlijk ook de grip die het kwijt was hervonden.

“We hebben toen veel geleerd en ontdekt hoe onze auto het doet op de nieuwe Pirelli-banden. In Silverstone en Hongarije ging het weer veel beter”, blikt Wolff terug op de races vlak voor de zomerstop waarin Mercedes de titelstrijd – op niet onomstreden wijze – kantelde.

“Dit is echt een heel intens seizoen”, zegt Wolff met elf van de 23 races achter de rug. “Al waren 2018 en vooral 2019, toen we met Ferrari vochten, soms ook heel moeilijk. Toen zochten we echt de grenzen op en pushten elkaar tot het uiterste om kampioen te worden.”

‘Niks te verliezen’

Dat laatste is nu ook weer het doel. Maar, zegt Wolff: “De hoop is een, de verwachting is twee en de realiteit is ook weer heel anders. Wij zijn ook de jagers”, acht hij Mercedes toch nog de underdog. “We staan daar echter positief in. We hebben niks te verliezen, want we hebben een achterstand op onze rivalen.”

“We moeten gewoon races blijven winnen en de tweede seizoenshelft verwachtingsvol en met plezier ingaan. We moeten ervoor zorgen dat we elk raceweekend een good job doen. Hopelijk is dat dan genoeg”, besluit Wolff, wiens Mercedes-team sinds 2014 elk jaar de ‘dubbel’ van de rijders- en constructeurstitel heeft gewonnen.

