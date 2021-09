Ex-Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat Max Verstappen en Red Bull geluk hebben gehad met de regen in de Grand Prix van Rusland, maar vindt dat ze ook wel wat geluk hadden verdiend.

Voor de regen neerkwam in Sotsji, lag Verstappen op de zevende plek, terwijl titelrivaal Lewis Hamilton tweede was. Als het zo was gefinisht, had Hamilton twaalf punten meer gepakt dan Verstappen en had hij nu zeven punten voor gestaan op de Nederlander.

De regen gooide de boel echter door elkaar. Hoewel dat Hamilton nog de zege opleverde, stoomde Verstappen nu nog door naar de tweede plek. Zo scoorde Hamilton maar zeven punten meer dan Verstappen. In het WK bedraagt zijn voorsprong daardoor nu slechts twee punten, met de score 246.5 om 244.5 in Hamiltons voordeel.

“Zonder regen was de afstand dus groter geweest”, resumeert Schumacher in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports. “Red Bull heeft dus geluk gehad. Om eerlijk te zijn hadden ze echter ook wel wat geluk verdiend, want ze hebben dit seizoen veel pech gehad. Zonder al die pech, hadden ze nu zelfs ver voor gestaan in het WK”, denkt hij.

Schumacher rekent erop dat Red Bull binnenkort op nog wel een meevaller kan rekenen. “Hamilton zal zeker nog een motor moeten wisselen”, stelt hij. “Dat betekent dan dat hij, net als Max afgelopen weekend in Sotsji, een race achteraan moet starten.”

Dat Verstappen al een nieuwe motor heeft, is tot Hamilton dat ook doet een voordeel voor hem, denkt Schumacher. “Misschien geeft dat Max gelijk in Turkije een voordeel.” Schumacher verwacht dat het weinig zal schelen tussen Mercedes en Red Bull in Turkije. “Het wordt spannend, want het is een lastige baan maar je kan er goed inhalen.”

